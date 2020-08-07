На Рыбинской ГЭС заменен гидроагрегат № 3

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На Рыбинской ГЭС в рамках Программы комплексной модернизации (ПКМ) гидроэлектростанций РусГидро заменен гидроагрегат № 3. Таким образом, к настоящему времени уже пять из шести гидроагрегатов станции заменены на новые. Замена последнего гидроагрегата со станционным номером 5 уже начата и будет завершена в 2021 году. С заменой гидроагрегата № 3 установленная мощность Рыбинской ГЭС возросла на 10 МВт и составляет 376,4 МВт.

Гидроагрегат № 3, введенный в эксплуатацию 30 декабря 1950 года, отработал нормативный срок службы и достиг высокой степени износа, в связи с чем было принято решение о его замене. Новый гидроагрегат, изготовленный предприятиями российского концерна «Силовые машины», отличается повышенными КПД и мощностью, улучшенными рабочими характеристиками и высокой степенью экологической безопасности.

Новый гидроагрегат успешно прошел комплексные аттестационные испытания, отработав без остановки 72 часа. По результатам испытаний гидроагрегат № 3 принят в эксплуатацию с мощностью 65 МВт.

Рыбинская ГЭС расположена в Ярославской области, является третьей ступенью каскада ГЭС на Волге. Это одна из старейших гидроэлектростанций России, ее первый гидроагрегат был пущен в 1941 году, во время Битвы за Москву. Сооружения гидроэлектростанции образуют крупное Рыбинское водохранилище, регулирующее сток Волги в интересах водоснабжения, работы водного транспорта, защиты от наводнений и выработки электроэнергии. Станция эксплуатируется филиалом РусГидро — Каскад Верхневолжских ГЭС.

РусГидро реализует Программу комплексной модернизации гидрогенерирующих объектов, в рамках которой запланирована замена половины парка турбин, генераторов и трансформаторов ГЭС и ГАЭС РусГидро. Столь масштабная программа обновления устаревшего и изношенного оборудования для отечественной энергетики уникальна и беспрецедентна. Ее особенность — ориентация не на точечную замену отдельных узлов и агрегатов, а на комплексную модернизацию генерирующих объектов как единых технологических комплексов, с заменой или реконструкцией основного и вспомогательного оборудования, общестанционных систем, гидротехнических сооружений.

С начала реализации ПКМ заменены и реконструированы 104 гидротурбины, 82 генератора, 69 силовых трансформаторов, более 5 000 единиц вспомогательного и электротехнического оборудования. В результате мощность модернизируемых ГЭС РусГидро возросла на 437,5 МВт.