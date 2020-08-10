В РФ запустили в производство гражданскую версию тяжелой винтовки ОСВ-96
Завершены испытания и запущена в производство гражданская версия крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 — МЦ 567. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».
"В 2019 году закончены работы по созданию гражданской версии винтовки ОСВ-96. Гражданский карабин МЦ 567 прошел все необходимые испытания с положительным результатом, изготовлена первая партия серийных образцов", — приводит ТАСС слова сообщения.
Тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших расстояниях. В винтовке используется патрон калибра 12,7 миллиметра.
Напомним, что в августе 2018 года было заявлено о начале разработки гражданской версии ОСВ-96. Конструкторские испытания планировалось начать до 2019 года. Подчеркивалось, что спрос на винтовки калибром 12,7 миллиметра на гражданском рынке отмечается в местах добычи полезных ископаемых, в районах геологоразведки и прокладки трубопроводов.
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