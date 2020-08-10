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Производство

В РФ запустили в производство гражданскую версию тяжелой винтовки ОСВ-96

 © tvzvezda.ru

Завершены испытания и запущена в производство гражданская версия крупнокалиберной снайперской винтовки ОСВ-96 — МЦ 567. Об этом сообщили в пресс-службе холдинга «Высокоточные комплексы» госкорпорации «Ростех».

"В 2019 году закончены работы по созданию гражданской версии винтовки ОСВ-96. Гражданский карабин МЦ 567 прошел все необходимые испытания с положительным результатом, изготовлена первая партия серийных образцов", — приводит ТАСС слова сообщения.

Тяжелая снайперская винтовка ОСВ-96 предназначенная для поражения живой силы и техники противника на больших расстояниях. В винтовке используется патрон калибра 12,7 миллиметра.

Напомним, что в августе 2018 года было заявлено о начале разработки гражданской версии ОСВ-96. Конструкторские испытания планировалось начать до 2019 года. Подчеркивалось, что спрос на винтовки калибром 12,7 миллиметра на гражданском рынке отмечается в местах добычи полезных ископаемых, в районах геологоразведки и прокладки трубопроводов.

Источник: https://tvzvezda.ru/news/opk/content/202081058-DxxKH.html

ОСВ-96, МЦ 567, Высокоточные комплексы, Ростех
  • Птичка Грач Птичка Грач
    10.08.2008:25:06

    на экспорт? у нас вроде слоники тока в зоопарках

    #1205383
    • Юрген Юрген
      10.08.2008:30:56

      Для всяких там ростефтевских чоповцев, которые работают в Африках. Там есть и слоны и много чего.

      #1205385
  • АНС АНС АНС АНС
    10.08.2010:46:43

    Теперь надо разработать гражданскую версию Т-90.

    #1205398
    • Нет аватара BRO
      10.08.2015:47:26

      По пробкам ездить.)

      #1205440
    • Нет аватара fales
      10.08.2017:35:28

      Танки для гражданских целей (без башни) давно продаются. Правда не Т-90

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      Отредактировано: fales~17:38 10.08.20
      #1205450
  • Нет аватара yaapelsinko
    10.08.2015:10:08

    Постепенно к свободному владению оружием придём.

    #1205436
  • Руслан Носов Руслан Носов
    10.08.2018:46:39

    12.7 … гражданская версия … таадам, приплыли. Ну наверняка у граждан есть спрос и на 23 мм и на 30, надо людей уважить. Можно еще начать продавать авиабомбы в гражданском исполнении    

    #1205461
  • Нет аватара mmx
    10.08.2019:35:12

    А что все так возбудились? Самое обычное охотничье ружьё 12 калибра это 18.5 миллиметров. Пуля для него выглядит примерно так:

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    #1205468
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