Аккумуляторы с технологией GEL. Сделано в России.

Завод аккумуляторов компании TUBOR расположен в городском округе Бор Нижегородской области. История завода корнями уходит в 1897 год, ведь именно тогда в Санкт-Петербурге был основан первый в Российской Империи аккумуляторный завод «ТЮДОРЪ». Аккумуляторами завода «ТЮДОРЪ» снабжали первые российские подводные лодки «ЩУКА» и «ПЕСКАРЬ», а также автомобильный парк его величества Императора Николая II.

Продукцию завода TUBOR больше знают иностранные потребители продукции — мировые автомобильные концерны — RENAULT-NISSAN, FORD, VOLKSWAGEN, KIA, HYUNDAI, TOYOTA, VOLVO, HITACHI, GEELY и многие другие. Теперь она стала доступна и для наших российских потребителей.

В 2020 году завод TUBOR начал серийное производство промышленных аккумуляторных батарей по технологии GEL. Важно отметить, что до недавнего времени российский рынок гелевых аккумуляторов был поделен между китайскими, европейскими и американскими производителями, что вынуждало российских потребителей делать выбор между ценой и качеством.

Аккумуляторы по технологии GEL, выпускаемые заводом TUBOR, прошли тяжелые испытания в 2018-2019 годах в суровых условиях Арктики и климатических условиях Средней Азии и тропиков.

Технология аккумуляторов TUBOR GEL — это отсутствие жидкого электролита и исключительные эксплуатационные характеристики: надежность, виброустойчивость, герметичность. Гелевые аккумуляторы полностью безопасны в эксплуатации, работают в любом положении, их конструкция исключает возможность взрыва. Возможна установка в жилых помещениях, разрешена транспортировка как авиацией, так и любым другим видом транспорта.

При производстве аккумуляторов TUBOR GEL применяются специальные свинцовые сплавы и материалы, решетки увеличенной толщины и веса, что значительно увеличивает долговечность аккумулятора, в том числе в условиях регулярных глубоких разрядов. Таким образом, срок эксплуатации аккумуляторов TUBOR GEL — от 10-ти лет и более.

Аккумуляторы TUBOR GEL сейчас уже доступны российским владельцам для легковых, грузовых автомобилей и спецтранспорта, а также водного (речного и морского) транспорта.

Для промышленности выпущена серия тяговых аккумуляторов TUBOR GEL. Ассортимент аккумуляторов TUBOR GEL закрывает потребности рынка клининговых машин и складской техники на электротяге, а также бытовых и промышленных ИБП и альтернативной энергетики (солнечная, ветро- и гидроэнергетика).

Тяговые аккумуляторы TUBOR являются надежным источником накопления и резервирования энергии во многих областях, где требуется гарантированное бесперебойное электропитание при необходимости соблюдения высочайших требований к экологической и технической безопасности.

Сегодня компания TUBOR создает дилерскую и розничную сеть с возможностью доставки по всей России и в страны СНГ, для удовлетворения потребностей в высокотехнологичной и надежной продукции, применяемой в разных отраслях.