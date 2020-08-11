Электробусы КАМАЗ начали курсировать ещё на двух маршрутах в Москве

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Электробусы КАМАЗ вышли на маршрут № 789 на северо-востоке столицы — здесь они заменили автобусы. Новый маршрут проходит от Холмогорской улицы через Ярославское шоссе и проезд Серебрякова (обратно — через улицу Докукина) до метро «Ботанический сад». Вслед за этим московские электробусы начали работать на маршруте № 38. Они начинают свой маршрут от Рижского вокзала и следуют до станции метро «Китай-город».

Таким образом, в Москве теперь работает 35 электробусных маршрутов, которые проходят на юго-западе, западе, северо-западе, севере, северо-востоке, востоке и в центре города.

Первые электробусы появились в столице в сентябре 2018 года. Сегодня здесь курсирует уже свыше 400 единиц этого инновационного транспорта, при этом более 300 электробусов собраны на «КАМАЗе». За почти два года автобусы на электротяге перевезли 43,5 миллиона московских пассажиров и преодолели более 17 миллионов километров. Ожидается, что к концу года в городе будет 600 электробусов.

Камазовский электробус соответствует самым высоким стандартам безопасности и экологичности. Он вмещает 85 пассажиров, имеет от 30 мест для сидения, оборудован всем необходимым для комфортного проезда пассажиров, включая маломобильных. Все модели имеют низкий уровень пола, оснащены системами климат-контроля и видеонаблюдения, в салоне располагаются медиаэкраны с маршрутной информацией, USB-слоты для зарядки мобильных устройств.