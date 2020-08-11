«Группа ГАЗ» разработала новые модели медицинских автомобилей

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«Группа ГАЗ», крупнейший в России производитель медицинских и социальных автомобилей, представляет новые модели транспорта, которые позволяют внедрять оптимальные подходы к управлению парками автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП), организации вакцинации, диагностики и лечения пациентов, а также позволяют сделать работу медиков более комфортной.

Одна из ключевых новинок, представленных на выставке — модульный автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT».

Тестовая эксплуатация модульной машины скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT» пройдет в учреждениях здравоохранения РФ. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и «Группы ГАЗ».

Модульный АСМП класса С представляет из себя шасси «ГАЗель NEXT», на которое установлена специальная медицинская надстройка. В отличие от традиционной модели АСМП, которая выполняется на базе цельнометаллических фургонов и микроавтобусов, модульная конструкция позволяет при необходимости легко снять медицинскую надстройку (модуль) и заменить ее на другую надстройку, хозяйственного назначения (например, на промтоварный или изотермический фургон), или наоборот — поставить медицинский модуль на другое шасси. Такой подход к изготовлению АСМП позволяет легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации. При износе базового шасси в результате интенсивной эксплуатации модуль с дорогостоящим медицинским оборудованием можно целиком перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи. Большой объем свободного пространства и строго прямоугольная, без сужения в верхней части, форма салона позволяет свободно разместить широкий набор медицинского оборудования и повышает комфорт работы медиков при сохранении общих компактных габаритов автомобиля. В салоне возможно размещение сразу двух пациентов.

АСМП класса С на базе автобуса «ГАЗель NEXT» отличается удобной компоновкой для транспортировки больных на дальние расстояния. Особенность этой машины — увеличенный размер салона, что позволило организовать трансформируемое рабочее пространство с комфортабельными поворотными креслами для медицинских работников, обеспечить удобство работы с пациентом и безопасное размещение персонала во время движения. Наружная облицовка машины сделана из высокопрочного пластика, армированного стекловолокном, внутренняя отделка — из стеклопластика. Материалы, из которых изготовлен автомобиль, практически не подвержены износу и старению и сохраняют первоначальный вид на весь срок службы. Благодаря малому количеству стыков они позволяют легко проводить уборку и дезинфекцию.

Мобильный медицинский центр на базе автобуса «ГАЗель NEXT» может быть использован для массовых выездных вакцинаций, медицинских осмотров, выездной диагностики и других врачебных мероприятий. Существует возможность присоединения дополнительного модуля-прицепа, в котором будет размещен второй медицинский кабинет. Помимо медицинского оборудования и мебели, машина оснащена автономными системами жизнеобеспечения, генератором и встроенным санузлом.

Мобильный медицинский кабинет на базе «ГАЗели NEXT 4.6» со сверхдлинной базой может стать эффективным инструментом для того, чтобы обеспечить равный доступ к медицинской помощи для всех граждан России, независимо от места их проживания. Машина отлично подходит для выездной диагностики, скрининга состояния здоровья людей, выявления факторов риска, массовых диспансеризаций на предприятиях и в небольших населенных пунктах, сопровождения многолюдных публичных мероприятий. Увеличенная колесная база и большая длина кузова позволяют разместить в одном автомобиле сразу два медицинских кабинета. Например, один может быть выделен для терапевтического приема, другой — для специальных обследований.

АСМП класса С с телекоммуникационным комплексом — демонстрационный образец, который показывает возможности применения современных мультимедийных коммуникационных систем для эффективного оказания помощи пациентам на выезде. Автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, который позволяет организовать удаленное консультирование медицинской бригады профильными специалистами непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций. Таким образом возможно лечение больных в самых удаленных точках страны под наблюдением опытных врачей. На автомобиле также установлена система контроля состояния водителя «Антисон». Она контролирует появление признаков усталости водителя во время движения (поведение глаз, положение и повороты головы, изменения в мимике и другие признаки) и оперативно реагирует с помощью световой и звуковой сигнализации при обнаружении признаков сна.