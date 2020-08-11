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«Группа ГАЗ» разработала новые модели медицинских автомобилей

 © azgaz.ru

«Группа ГАЗ», крупнейший в России производитель медицинских и социальных автомобилей, представляет новые модели транспорта, которые позволяют внедрять оптимальные подходы к управлению парками автомобилей скорой медицинской помощи (АСМП), организации вакцинации, диагностики и лечения пациентов, а также позволяют сделать работу медиков более комфортной.

Одна из ключевых новинок, представленных на выставке — модульный автомобиль скорой помощи «ГАЗель NEXT».

Тестовая эксплуатация модульной машины скорой медицинской помощи «ГАЗель NEXT» пройдет в учреждениях здравоохранения РФ. Оснащение новых автомобилей будет дорабатываться вместе со специалистами минздрава Нижегородской области и «Группы ГАЗ».

Модульный АСМП класса С представляет из себя шасси «ГАЗель NEXT», на которое установлена специальная медицинская надстройка. В отличие от традиционной модели АСМП, которая выполняется на базе цельнометаллических фургонов и микроавтобусов, модульная конструкция позволяет при необходимости легко снять медицинскую надстройку (модуль) и заменить ее на другую надстройку, хозяйственного назначения (например, на промтоварный или изотермический фургон), или наоборот — поставить медицинский модуль на другое шасси. Такой подход к изготовлению АСМП позволяет легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации. При износе базового шасси в результате интенсивной эксплуатации модуль с дорогостоящим медицинским оборудованием можно целиком перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи. Большой объем свободного пространства и строго прямоугольная, без сужения в верхней части, форма салона позволяет свободно разместить широкий набор медицинского оборудования и повышает комфорт работы медиков при сохранении общих компактных габаритов автомобиля. В салоне возможно размещение сразу двух пациентов.

АСМП класса С на базе автобуса «ГАЗель NEXT» отличается удобной компоновкой для транспортировки больных на дальние расстояния. Особенность этой машины — увеличенный размер салона, что позволило организовать трансформируемое рабочее пространство с комфортабельными поворотными креслами для медицинских работников, обеспечить удобство работы с пациентом и безопасное размещение персонала во время движения. Наружная облицовка машины сделана из высокопрочного пластика, армированного стекловолокном, внутренняя отделка — из стеклопластика. Материалы, из которых изготовлен автомобиль, практически не подвержены износу и старению и сохраняют первоначальный вид на весь срок службы. Благодаря малому количеству стыков они позволяют легко проводить уборку и дезинфекцию.

Мобильный медицинский центр на базе автобуса «ГАЗель NEXT» может быть использован для массовых выездных вакцинаций, медицинских осмотров, выездной диагностики и других врачебных мероприятий. Существует возможность присоединения дополнительного модуля-прицепа, в котором будет размещен второй медицинский кабинет. Помимо медицинского оборудования и мебели, машина оснащена автономными системами жизнеобеспечения, генератором и встроенным санузлом.

Мобильный медицинский кабинет на базе «ГАЗели NEXT 4.6» со сверхдлинной базой может стать эффективным инструментом для того, чтобы обеспечить равный доступ к медицинской помощи для всех граждан России, независимо от места их проживания. Машина отлично подходит для выездной диагностики, скрининга состояния здоровья людей, выявления факторов риска, массовых диспансеризаций на предприятиях и в небольших населенных пунктах, сопровождения многолюдных публичных мероприятий. Увеличенная колесная база и большая длина кузова позволяют разместить в одном автомобиле сразу два медицинских кабинета. Например, один может быть выделен для терапевтического приема, другой — для специальных обследований.

АСМП класса С с телекоммуникационным комплексом — демонстрационный образец, который показывает возможности применения современных мультимедийных коммуникационных систем для эффективного оказания помощи пациентам на выезде. Автомобиль оборудован набором камер, мониторов и систем высокоскоростной связи, который позволяет организовать удаленное консультирование медицинской бригады профильными специалистами непосредственно во время обследования пациента или медицинских манипуляций. Таким образом возможно лечение больных в самых удаленных точках страны под наблюдением опытных врачей. На автомобиле также установлена система контроля состояния водителя «Антисон». Она контролирует появление признаков усталости водителя во время движения (поведение глаз, положение и повороты головы, изменения в мимике и другие признаки) и оперативно реагирует с помощью световой и звуковой сигнализации при обнаружении признаков сна.
Источник: https://azgaz.ru/gaz-world/news/gru...ffektivnost-raboty-meduchrezhdeniy/

Группа ГАЗ, автомобильная промышленность
  • Human RS Human RS
    11.08.2019:52:21

    Такой подход к изготовлению АСМП позволяет легко сокращать или увеличивать парк медицинских автомобилей в зависимости от эпидемиологической ситуации. При износе базового шасси в результате интенсивной эксплуатации модуль с дорогостоящим медицинским оборудованием можно целиком перенести на новое шасси, что позволит существенно снизить расходы на обновление парка станций скорой помощи.

    Очень интересноt решение на случай необходимости быстрой мобилизации ресурсов, особенно во время пандемий.

    Отредактировано: Human RS~20:03 11.08.20
    #1205546
  • Нет аватара Bars
    11.08.2019:58:43

    Типа как в США? Там тоже модуль в основном.

    #1205547
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