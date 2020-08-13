Новый корпус завода по обработке камня открылся в Долгопрудном Московской области

© sun9-60.userapi.com

Храм Христа Спасителя, мемориальный комплекс на Поклонной горе и станция «Маяковская» — это лишь несколько объектов, для которых комбинат поставлял продукцию.

В прошлом году именно камень Московского камнеобрабатывающего комбината использовали при возведении храма Христа Спасителя и памятника Маршалу Жукову у Кремля.

Но старое здание предприятия, расположенное в центре Долгопрудного с 1937 года, уже давно не отвечало техническим и экологическим стандартам.

С помощью ГК «Гранель» комбинат получил новый стимул к развитию — производство было перенесено с территории жилой застройки в промзону, предприятие оснащено современным технологическим оборудованием.

© riamo.ru

13 августа был дан старт работе предприятия. Но нём трудятся 130 жителей Долгопрудного.

Площадь производственных помещений обновленного комбината — более 6,6 тыс м², в перспективе планируется расширить ее почти на 2 тыс м². Предприятие готово выйти на прежний объем производства — 100 тыс м² гранита в год. Все рабочие места на заводе сохранены, сейчас здесь трудятся около 130 человек.

© riamo.ru

© riamo.ru