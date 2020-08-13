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Судостроение и судоходство

На Окской судоверфи заложен пятый сухогруз проекта RSD59

12 августа 2020 года на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) заложено пятое многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Астрол — 5» (строительный номер 5910) для компании «Астрол».

 © meb.com.ua

Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»).

 © www.meb.com.ua

Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.
Источник: http://www.meb.com.ua/news/news.html

Окская судоверфь, Нижегородская область, RSD59, сухогрузное судно
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