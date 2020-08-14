Новую дорожную развязку открыли в Тюмени

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В Тюмени 14 августа состоялось открытие новой транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте и 30 лет Победы. Завершить важный для города объект удалось раньше срока — к дню рождения региона. 163-метровый путепровод по улице 30 лет Победы с четырьмя полосами движения оборудован съездами, наземным пешеходным переходом и надземным — с лифтами для маломобильных групп населения.

Развязка, которую должны были сдать в эксплуатацию в декабре 2021 года, построена в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», отметили в пресс-службе главы региона. Кроме того, в этом году по нацпроекту в регионе отремонтируют свыше 170 километров транспортных магистралей и 390 километров региональных дорог — за счет бюджетных средств.

© admtyumen.ru

© admtyumen.ru

© admtyumen.ru

© admtyumen.ru

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