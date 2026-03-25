Около 440 км дорог регионального и местного значения отремонтировали в Тюменской области за сезон 2025 года. При этом, 349,48 км обновили на 181 объекте в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». В Иркутской области в 2025 году приведено в нормативное состояние 384,3 километра, из них 177,6 километра автомобильных дорог в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» и 206,7 километра автомобильных дорог, которые входят в опорную сеть России.

В Тулунском районе Приангарья стартовало строительство обхода села Шерагул.

Обход села Шерагул построят на федеральной дороге Р‑255 «Сибирь» на участке с 1508 по 1519 км. Специалисты уже выполняют рубку леса, расчищают полосы отвода, снимают почвенно‑растительный слой, разрабатывают выемку и отсыпают насыпь земляного полотна. Ввод обхода в эксплуатацию не только выведет транзитный транспорт за пределы села, но и кардинально решит проблему многокилометровых заторов на железнодорожном переезде.

В рамках проекта возведут путепровод, построят четырёхполосную дорогу длиной 11,2 км с надземным пешеходным переходом, площадкой отдыха для водителей, наружным освещением, автобусными остановками и шумозащитными экранами у населённого пункта. Строительство началось в феврале, завершить его планируют в 2027 году.

На въезде в Иркутск начата реконструкция Качугской транспортной развязки.

Реконструкцию транспортной развязки в месте слияния Качугского и Александровского трактов начали в Иркутске. Работы ведут по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Специалисты приступили к отсыпке земляного полотна для создания двух временных объездных дорог. По ним будет двигаться автотранспорт во время реконструкции развязки. Одна будет вести из Иркутска на Качучгский тракт, она пройдет по Лучевому переулку, будет иметь две полосы движения. Вторая соединит областной центр, Качугский и Александровский тракты, она будет четырехполосной. Обе дороги будут иметь асфальтобетонное покрытие и освещение. Также начат демонтаж конструкций ранее существовавшего путепровода и подходов к нему и подготовка к укладке водопропускной трубы.

Качугская развязка — один из наиболее загруженных транспортных объектов Иркутска. В сутки там проезжают до 20 тысяч автомобилей. Реконструкция развязки позволит повысить пропускную способность автодорог, повысить безопасность движения, улучшить логистику. Изменения коснутся тысяч жителей Иркутска и Иркутского района и гостей Иркутской области.

В соответствии с проектом будет создана современная двухуровневая кольцевая развязка с выделением прямого направления: на выезде на Качугский тракт сделают путепровод. Под ним — транспортное кольцо с выездами на остальные направления. Помимо основных дорожных работ на объекте предусмотрено обустройство освещения, системы водоотвода, локальных очистных сооружений и пешеходных тротуаров. Общая стоимость реконструкции Качугской развязки составит 5,1 млрд рублей. Она рассчитана на 20-ти летнюю перспективу, с пропускной способностью до 50 тысяч автомобилей в сутки. Завершить строительно-монтажные работы планируется в 2027 году.

В 2025 году в Иркутской области отремонтировали и ввели в эксплуатацию шесть мостов.

Ремонт и капитальный ремонт шести мостовых переходов завершены в Иркутской области в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году. На выполнение работ было направлено свыше 930 млн рублей. Реализация этих объектов — важный шаг в развитии транспортной инфраструктуры области. Отремонтированные мосты не только улучшают связаность территорий и транспортную логистику, но и напрямую влияют на безопасность и качество жизни людей.

В Усть-Кутском районе завершён капитальный ремонт моста через реку Лена . Его длина — 394 метра, ширина — 15,12 метров, из них семь метров — ширина проезжей части. Проведена замена плит проезжей части, ремонт опор, укладка асфальта. Пролетные строения покрашены в цвета российского флага. Под мостом проложены коммуникации для нового микрорайона Усть-Кута.

На 40-м километре дороги Жигалово — Казачинское в Жигаловском районе введен в эксплуатацию мост через реку Тутура. Его протяжённость составляет 126,7 метра, с автомобильными подходами — 160 метров. Специалисты отремонтировали балки, уложили гидроизоляцию и двухслойное асфальтобетонное покрытие, обустроили систему водоотвода с лотками и колодцами. Для обеспечения безопасности установлены современные перильные ограждения из композитных материалов. Их увеличили до 1,1 метра. Для пешеходов сделаны лестничные сходы.

На автодороге Тайшет — Чуна — Братск в Чунском районе отремонтирован мост через реку Джидыкан длиной 30 метров. С учетом подходов общая длина объекта составляет 130 метров. Отремонтированы и укреплены промежуточная и береговая опоры, заменены пять 15-метровых балок и барьерное ограждение, уложены гидроизоляционный слой и асфальтобетонное покрытие.

В Тайшетском районе на 35 км дороги Тайшет — Талая — Сереброво в нормативное состояние привели сталежелезобетонный мост через реку Бирюса длиной 276 метров. Специалисты отремонтировали опоры и внутренние поверхности пролётного строения, заменили мостовое полотно и деформационные швы, провели пескоструйную очистку и покраску металлоконструкций. На мосту и подходах к нему уложено асфальтобетонное покрытие. Установлены ограждения, лестничные сходы, нанесена разметка, смонтированы дорожные знаки.

Ещё два моста через реки Хингуйка и Баторша отремонтировали в Нижнеудинском районе. Они находятся на автодороге Нижнеудинск — Боровинок — Чуна. На них отремонтировали опоры и балки, уложили выравнивающий слой, гидроизоляцию, асфальтобетонное покрытие и установили ограждение. В завершение установили ограждения, дорожные знаки и нанесли разметку.

В 2026 году в Иркутской области завершат ремонт и реконструкцию ещё девяти мостов. Три моста введут в эксплуатацию на автодороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово в Баяндаевском районе: через реки Каменка (на 118 км), Люра (на 124 км) и Горхон (на 150 км). В Тайшетском районе на автодороге Тайшет — Чуна — Братск закончат реконструкцию моста через суходол. В Черемховском районе на автодороге Черемхово — Голуметь — Онот отремонтируют мост через реку Белую, а в Бодайбинском районе четыре моста.

В Бодайбинском районе в этом году введут в эксплуатацию четыре моста.

В 2026 году в Бодайбинском районе завершат реконструкции и капитальный ремонт четырех мостовых переходов. Их обновляют по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». На приведение в нормативное состояние четырех мостов в Бодайбинском районе из областного и федерального бюджетов направлено 445,2 млн рублей. Работы идут в рамках соглашения о сотрудничестве с золотодобывающей компанией «Полюс». Их ввод в эксплуатацию станет важным этапом в развитии транспортной сети севера Иркутской области, обеспечит надежное и безопасное сообщение для местных жителей и предприятий

На автодороге Бодайбо — Мама на 1,8 км в феврале стартовал капитальный ремонт моста через реку Бодайбо. В этом году специалисты поставят новые опоры на свайном основании, смонтируют пролетное строение и обновят покрытие. Сейчас идут подготовительные работы для устройства временного моста.

На автодороге Бодайбо — Кропоткин завершат реконструкцию трех мостов. Работы на них начали в прошлом году, сейчас они выполнены на 80%. На мосту через реку Бодайбо, расположенном на 64,9 км дороги, полностью завершено устройство опор, пролетного строения и мостового полотна, укреплены конусы. Подрядчику осталось обустроить подходы к сооружению и установить барьерные и перильные ограждения.

В высокой степени готовности два моста через реки Верхний Аканак на 62,15 км и Большой Догалдын на 64,8 км. В 2025 году на них также выполнили основные работы по устройству опор, пролетов и мостового полотна. В 2026 году дорожники завершат устройство подходов, установят ограждения и ликвидируют временные объездные пути.

В Бодайбинском районе, который является опорной территорией региона, также при поддержке золотодобывающей компанией «Полюс» продолжается строительство мостового перехода через реку Витим . Сейчас подрядчик возводит русловые опоры. На опоре № 3, 4 идут подготовительные работы для устройства фундаментов, «тело» опоры № 2 готово, забетонировано 450 кубов бетона и смонтировано девять контурных блоков. Работы рассчитаны на четыре года. Их завершат в 2028-м году.

2025 год был богат и на строительство новых мостов, в Иркутске и Ангарске построили новые путепроводы через Транссиб, а в Шелеховском районе построили новый мост через Олху .

На автодороге Тайшет — Чуна — Братск введён в эксплуатацию участок длиной восемь километров.

В Чунском районе Иркутской области на автомобильной дороге Тайшет — Чуна — Братск открыли после ремонта участок с 93-го по 101-й километр. Работы были начаты в 2024 году, их выполнили по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Из федерального и областного бюджета за два года на это выделено 282,8 млн рублей.Специалисты Дорожной службы Иркутской области провели работы по восстановлению и закреплению оси трассы, замене пучинистых грунтов, уложили асфальтобетонное покрытие. Оборудованы шесть примыканий дорог местного значения. Выполнены также работы по устройству дорожной инфраструктуры: установлено ограждение, сигнальные столбики, дорожные знаки, нанесена разметка.

В 2025 году был завершен также ремонт моста через реку Джидыкан на 93-м км автодороги. Близится к окончанию капитальный ремонт на участке с 215-го по 220-й км дороги. Уже проведены работы по водоотведению, оборудованы два заездных кармана для остановки автобусов, уложено асфальтобетонное покрытие. В 2026 году завершат работы еще на четырех объектах, расположенных на автодороге Тайшет — Чуна — Братск. Это реконструкция участка с 82 по 89-й км, ремонты отрезков с 31-го по 45-й км и со 101-го по 113-й км, а также реконструкция мостового перехода через суходол.

На автодороге Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово введен в эксплуатацию участок на подъезде к п. Усть-Ордынский.

В Эхирит-Булагатском районе введен в эксплуатацию участок автодороги Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово с 51 по 55 километр. Он расположен на подъезде к административному центру района — поселку Усть-Ордынский, который является опорной территорией региона. Ремонт провели по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сегодня на объекте успешно прошла приемка выполненных работ.

Специалисты компании-подрядчика выполнили полный комплекс работ: восстановили земляное полотно, уложили асфальтобетонное покрытие, установили барьерные ограждения и две автобусные остановки. Для обеспечения безопасного обгона на подъеме обустроили дополнительную полосу движения. Завершающим этапом стала установка дорожных знаков, сигнальных столбиков и нанесение разметки.Автодорога Иркутск — Усть-Ордынский — Жигалово входит в опорную сеть России. С 2025 году на ней ремонтируют участки общей протяженностью более 46 километров. Так, в Эхирит-Булагатском районе отремонтирован отрезок с 62 по 72 километр. Сейчас там приводят в нормативное состояние мост через реку Куда, а летом отремонтируют дорожное полотно. Начаты капитальные ремонты двух участков в Жигаловском районе. Работы на них рассчитаны на два года, их завершат этой осенью.В дополнение к этому на дороге ремонтируют три моста, расположенных в Баяндаевском районе. На 118 км уже завершен ремонт моста через реку Каменка, еще два таких объекта — через реки Люра (124 км) и Горхон (150 км) — сдадут в эксплуатацию до конца года.На 2026 год уже заключен контракт на участок 93 — 103 км, на состояние которого от жителей поступало много обращений. Он расположен между селами Олой и Ользоны. Там запланирована укладка нового покрытия.

Первые 3 километра дороги Залари — Жигалово капитально отремонтировали.

Завершен капремонт участка с 0 по 3,1 км дороги Залари — Жигалово. Работы провели по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». На это направили 131,1 млн рублей из федерального и областного бюджетов. На участке заменили слабые грунты, убрали пучины, сделали насыпь высотой около метра. В ней уложили водопропускные трубы и железобетонные лотки, что позволит отводить талые и дождевые воды с дороги. Уложили асфальтобетонное покрытие, провели устройство пересечений и примыканий с автомобильными дорогами местного значения, установили дорожные знаки и нанесли разметку. В границах рабочего поселка Залари обустроили тротуары, сделали освещение дороги. На пересечении улиц Ленина и Апрельской установили светофор.

На автодороге Залари — Жигалово введён в эксплуатацию участок в границах посёлка Балаганск.

В Балаганском районе введен в эксплуатацию участок автодороги Залари — Жигалово с 77,6 по 79,7 км. Он расположен в границах административного центра района — посёлке Балаганск, который включен в перечень опорных населённых пунктов Иркутской области. На участке уложили асфальтобетонное покрытие, обустроили пересечения и примыкания с автодорогами местного значения, что обеспечивает устойчивость дорожного полотна. Для отвода поверхностных вод уложили водопропускную трубу. Для удобства и безопасности пешеходов обустроены тротуары, установлены ограждение и электроосвещение. Оборудованы четыре заездных кармана для остановочных пунктов, на которых разместили остановочные павильоны. Завершающим этапом провели работы по благоустройству — установили все необходимые дорожные знаки и нанесли разметку.Участок расположен на левом берегу Братского водохранилища, на подъезде к паромной переправе Балаганск — Игжей. Для удобства местных жителей и гостей района возле переправы также установили тёплый туалет.Стоимость капитального ремонта этого участка автодороги составила 276,4 млн рублей, средства направлены из федерального и областного бюджетов. Участок стал частью большой работы, проводимой в регионе по модернизации дорожной сети. Ранее на автодороге Залари — Жигалово завершили капитальный ремонт еще одного участка — с 0 по 3,1 км. Он проходит в границах поселка Залари и на подъезде к нему. Приоритетной задачей на 2026 год является восстановление асфальтобетонного покрытия на участке от посёлка Новонукутский до посёлка Балаганск автодороги Залари — Жигалово.

В Иркутской области установили 100 км линий искусственного освещения на автодорогах.

В 2025 году в Приангарье на автодорогах регионального и межмуниципального значения смонтировали 100 км линий искусственного освещения. К концу 2025 года общая протяженность линий искусственного освещения составила 568 км.

Наиболее масштабные работы проведены в Заларинском, Иркутском, Усть‑Илимском и Усть‑Удинском районах. В границах п. Залари (автодорога Залари - Жигалово) и п. Тыреть (автодорога Тыреть - Тагна - Хор‑Тагна) установлено 7,43 км освещения. В рабочем поселке Железнодорожный (автодороги Усть‑Илимск - Железнодорожный и Железнодорожный - Тубинский) смонтировали 5 км линий, в деревне Карлук завершено обустройство 4,3 км, в Листвянка установили 3,3 км освещения. Уже заключены контракты на строительство линий освещения в новом сезоне.

В Черемховском районе открыли обновлённый участок автодороги Голуметь — Новостройка.

На автодороге Голуметь — Новостройка в Черемховском районе завершена реконструкция проблемного участка с 21 по 24 километр между посёлками Инга и Чернушка-2, который раньше часто подвергался подтоплениям. В 2019 году из-за подъёма воды в реке Большая Белая было нарушено транспортное сообщение с населёнными пунктами. По программе восстановления Иркутской области после наводнения, утвержденной Правительством Российской Федерации провели реконструкцию, изменив направление трассы. На это регион получил из федерального бюджета 325,3 млн рублей.

После паводка 2019 года была проведена большая работа по проектированию и восстановлению этого важного для жителей участка. Ранее участок дороги проходил вдоль реки между берегом и скальным прижимом. Из-за повышения уровня воды его регулярно размывало. Специалисты подрядной организации проложили дорогу в новом месте, далеко от воды, на горе. В ней сделали выемку. Уровень дорожного полотна подняли на шесть метров, уложили переходный тип покрытия. Для отвода воды с дороги установили две водопропускные трубы и систему водоотводных лотков. В целях обеспечения безопасности установлены барьерные ограждения и дорожные знаки.

Тюменские мостостроевцы возвели путепровод в Заводоуковске на 80%.

Путепровод в Заводоуковске готов на 80%. Команда Мостострой-11 Нацпроектстроя выполняет работы по строительству путепровода у Заводоуковска Тюменской области в рамках реконструкции автомобильной дороги Р-402 Тюмень-Ялуторовск-Ишим-Омск. Путепровод длиной 72 метра будет иметь четыре полосы движения. На сегодняшний день полностью готово и эксплуатируется левое направление путепровода , на правом направлении завершён монтаж балок пролётного строения. С наступлением положительных температур строителям предстоит выполнить работы по объединению балок пролётного строения, сопряжению путепровода с насыпью подходов и устройству дорожной одежды пролетного строения.

Старый путепровод через Транссибирскую магистраль признан аварийным. Завершение второй очереди строительства и переход к четырём полосам движения позволит полностью раскрыть потенциал этого важного транспортного узла трассы Тюмень — Омск — обеспечит стабильный грузопоток, развитие экономики и повышения комфорта жителей.

Два съезда открыли для движения на развязке Мельникайте — Дамбовская в Тюмени.

Движение по двум съездам транспортной развязки на пересечении улиц Мельникайте — Дамбовской в Тюмени запустили для автомобилистов с 1 декабря. Теперь они могут съехать с ул. Мельникайте на ул. Дамбовскую для проезда в сторону ул. Одесской, сообщает Главное управление строительства Тюменской области. По правоповоротному съезду можно проехать с ул. Дамбовской на ул. Мельникайте в сторону ул. Харьковской. Общая протяженность двух съездов — около 400 метров. Обустроены тротуары, освещение, нанесена разметка.

Строительство этой развязки на ул. М.Мельникайте затянулось не только из-за размеров, но и плотной застройки частным сектором и гаражами. В составе объекта: пять путепроводов, восемь съездов, четыре подземных и два надземных пешеходных перехода. Теперь открыли движение по двум последним съездам. Строительно-монтажные работы будут продолжены и в новом сезоне. Подрядная организация завершит устройство надземного пешеходного перехода через Дамбовскую. Предусмотрена реконструкция — участок дороги от Елизарова до открывшегося съезда расширят до четырёх полос.

