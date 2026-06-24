MAX
Подпишись
стань автором. присоединяйся к сообществу!
1 день назад 1173
lapshin-89 Фотофакты

Хорошие новости из Тобольска

© vk.com

Тобольск сохраняет статус одного из самых динамично развивающихся городов Тюменской области и хороших новостей отсюда приходит немало. В городе строится новое производство «ЗапСибНефтехима» (ДГП-2) общий прогресс которого уже больше 85%, а строительные этапы выполнены более чем на 90%, на некоторых объектах, в т. ч. на логистическом комплексе, уже идут пусконаладочные работы. Благодаря четырёхполосной трассе город становится всё доступнее для туристов, поможет в этом и новый мост через Иртыш.

© vk.com

Под Тобольском, на федеральной трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск», ударными темпами идёт реконструкция дороги: строят развязки и расширяют трассу до 4 полос. Первые 160 км — уже четырёхполосная дорога, осталось 90 км. Расширить трассу от Тюмени до Тобольска на всём протяжении власти планируют к ноябрю 2027 года.

© vk.com
© vk.com
© vk.com

Основные работы развернулись в районе сёл Байкалово и Кутарбитка, расширяют и подходы к мосту через Иртыш (от поворота в аэропорт «Ремезов» до поворота в Абалак). Реконструкция идёт и дальше, вплоть до проспекта Дзираева, это парадный путь в Тобольск.

© vk.com
© vk.com
© vk.com
© vk.com

Без шумихи строится второй мост через Иртыш, без него расширение трассы было бы бессмысленно. Новый мост сопоставим с первым — 650 метров и возводится ниже по течению Иртыша.

© vk.com

Строителям предстоит вновь, как и 40 лет назад, построить уникальный мост в высокими опорами, отсыпать многометровую насыпь на левом берегу и срезать береговой холм на правом.

© vk.com

Началось грандиозное строительство первого моста в апреле 1983 года. Однако два года — с 87-ого по 89-ый — в работе был перерыв. Он связан с ликвидацией последствий Чернобыльской аварии. Тогда специальные пролётные строения в СССР выпускал только завод КурганСтальМост. Его продукция уходила в Чернобыль. В общем, было не до Тобольска…

© vk.com

Тобольск ждал автомобильного моста больше 30 лет. Разные причины отдаляли жителей бывшей сибирской столицы от прогресса, но всему своё время. Железная дорога и железнодорожный мост через Иртыш оживила Север, дали выход к надёжным путям сообщения и стали новой вехой в развитии региона. Но без автомобильной дороги не было бы полноценного развития Тобольска как туристического и промышленного центра Западной Сибири. Работа над мостом шла полным ходом и завершилась 30 сентября 1991 года. Строительство второго моста сделает город ещё доступнее и ближе для туристов со всей России.

© vk.com

Каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России производится в Тюменской области.

© vk.com

В конце мая вся Россия отмечает день работников химической и нефтехимической промышленности. В Тюменской области этот профессиональный праздник отмечает весь Тобольск. Здесь успешно работает СИБУР — стратегический партнёр региона, крупнейший работодатель, а «ЗапСибНефтехим», который входит в его структуру, — это одно из крупнейших предприятий в мире, выпускающее 2,5 млн тонн продукции в год. Каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в стране производится в Тюменском регионе. Эти компоненты используют в медицине, автомобильной промышленности, строительстве, дорожном хозяйстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве и многих других сферах.

Сегодня завод ведёт строительство нового комплекса по производству полипропилена — ДГП-2. Его готовность уже превысила 85%, в перспективе это позволит войти России в топ-5 мировых производителей полипропилена. Появится порядка 300 высокотехнологичных рабочих мест.

️На «ЗапСибНефтехиме» стартовали пусконаладочные работы логистического комплекса нового производства полипропилена.

© vk.com

На «ЗапСибНефтехиме» начался этап пусконаладочных операций на логистической инфраструктуре проекта ДГП‑2. Новый автоматизированный логистический комплекс включает: семиуровневый стеллажный склад; фасовочное и упаковочное оборудование; систему хранения с беспилотными кранами‑штабелёрами; интеллектуальную систему управления, координирующую весь грузопоток без участия диспетчеров. Ключевые преимущества: плотность хранения в 3-4 раза выше, чем при традиционных схемах; экономия пространства и оптимизация затрат; повышение безопасности за счёт минимизации присутствия персонала; планируемая отгрузка — до 2 000 тонн продукции в сутки; производительность каждой фасовочной линии — 60 тонн в час (точность взвешивания — до 12,5 граммов).

Лёгкие пластиковые поддоны из сырья СИБУРа (на 30-50% легче аналогов) снижают износ оборудования и повышают экологичность процессов. В рамках проекта также ведутся пусконаладочные операции на блоке оборотного водоснабжения, азотно‑кислородном производстве и других участках.

© vk.com

На «ЗапСибНефтехиме» внедряется полностью отечественная каталитическая система нового поколения. Она нужна для локализации производства технологичных марок полиэтилена, которые используют в медицине, водоснабжении, сельском хозяйстве и прочих сферах.

Проект реализовали за 3 года ученые СИБУРа вместе с российскими научными и промышленными партнерами. Сначала специалисты научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» совместно с отечественным производителем разработали собственный катализатор — ионообменную смолу, сопоставимую по эффективности с зарубежными аналогами. Затем другой российский партнер создал специальную технологическую насадку и встроил в нее каталитический компонент.

Это один из первых за более чем 30 лет примеров создания в России собственного решения такого уровня. Каталитическая система применяется при переработке С4-фракции. Она помогает эффективнее получать бутен-1 — один из ключевых компонентов для производства современных марок полиэтилена с повышенной прочностью и долговечностью.

Для тобольской площадки это особенно важно: здесь производится значительная часть современных марок полиэтилена в России, включая линейный полиэтилен для упаковки, ЖКХ и инфраструктуры, а помогает в этом уникальный центр пилотирования технологий.

Большой регион живёт не только промышленностью, Тюменской области есть что показать жителям разных регионов страны.

© vk.com

Более четырёх миллионов гостей посетили Тюменскую область за прошлый год. Почти 400 тысяч из них приезжали в Тобольск. При этом туристы, которые посещают регион, активно используют для путешествий автомобили, для этого и ведётся реконструкция федеральной трассы.

Это удобный способ добраться до пункта назначения, а по дороге — полюбоваться природными красотами, памятниками культуры. Для автопутешественников разработан трёхдневный автомаршрут «В Сибирь по своей воле». Подробности о нём можно найти на портале путешествуем.рф, который создан в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Там есть вся необходимая для гостей информация — как добраться на автомобиле до Тюмени и Тобольска, какие достопримечательности обязательно надо посетить, где попробовать сибирскую уникальную кухню и где переночевать. Например, в капсульном хостеле.

© vk.com

Капсульный хостел «Берлога» на 32 места это хороший пример, как малый бизнес подстраивается под запросы туристического рынка. Для удобства взяли в лизинг автобус для встречи команд, вышли на все туристические агрегаторы. Создали 13 рабочих мест.

Ознакомиться с ходом реализации проекта ДГП-2 можно в статьях:

В Тобольске на ЗапСибНефтехиме-2 началась заливка фундамента под ДГП-2

Строительство комплекса по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске

Комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске готов на треть

На комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске началась доставка оборудования

СИБУР доставил в Тобольск всё крупнотоннажное оборудование на завод ДГП-2

На площадке ДГП-2 в Тобольске установлены главные ректификационные колонны

Проект ДГП-2 в Тобольске готов на 50%

Строительство проекта ДГП-2 в Тобольске: май-июнь 2025 года

Проект ДГП-2 в Тобольске готов на 63%

Самую высокую в России колонну дегазации установили на заводе ДГП-2 в Тобольске

— Готовность ДГП-2 на ЗапСибНефтехиме достигла 82%

Читайте другие публикации о Тобольске:

Тобольск своими глазами — Нижний посад

Тобольск своими глазами — Верхний посад

Тобольск настоящий

Развитие Сибири (часть 3)

Тобольск-2020 (часть 1)

Тобольск-2020 (часть 2)

Кстати, а вы знали, что на «Сделано у нас» статьи публикуют посетители, такие же как и вы? И никакой премодерации, согласований и разрешений! Любой может добавить новость. А лучшие попадут в наш Телеграм @sdelanounas_ru. Подробнее о том как работает наш сайт здесь👈

Источник: vk.com

Комментарии 1

Для комментирования необходимо войти на сайт

  • Roman Wyrzykowski Roman Wyrzykowski25.06.26 23:02:48

    Большое спасибо за материал!
    Как всегда интересно и инфлрмативно. Чувствуется что Вы живете темой!!!

    #1318380