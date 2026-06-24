Тобольск сохраняет статус одного из самых динамично развивающихся городов Тюменской области и хороших новостей отсюда приходит немало. В городе строится новое производство «ЗапСибНефтехима» (ДГП-2) общий прогресс которого уже больше 85%, а строительные этапы выполнены более чем на 90%, на некоторых объектах, в т. ч. на логистическом комплексе, уже идут пусконаладочные работы. Благодаря четырёхполосной трассе город становится всё доступнее для туристов, поможет в этом и новый мост через Иртыш.

Под Тобольском, на федеральной трассе «Тюмень-Ханты-Мансийск», ударными темпами идёт реконструкция дороги: строят развязки и расширяют трассу до 4 полос. Первые 160 км — уже четырёхполосная дорога, осталось 90 км. Расширить трассу от Тюмени до Тобольска на всём протяжении власти планируют к ноябрю 2027 года.

Основные работы развернулись в районе сёл Байкалово и Кутарбитка, расширяют и подходы к мосту через Иртыш (от поворота в аэропорт «Ремезов» до поворота в Абалак). Реконструкция идёт и дальше, вплоть до проспекта Дзираева, это парадный путь в Тобольск.

Без шумихи строится второй мост через Иртыш, без него расширение трассы было бы бессмысленно. Новый мост сопоставим с первым — 650 метров и возводится ниже по течению Иртыша.

Строителям предстоит вновь, как и 40 лет назад, построить уникальный мост в высокими опорами, отсыпать многометровую насыпь на левом берегу и срезать береговой холм на правом.

Началось грандиозное строительство первого моста в апреле 1983 года. Однако два года — с 87-ого по 89-ый — в работе был перерыв. Он связан с ликвидацией последствий Чернобыльской аварии. Тогда специальные пролётные строения в СССР выпускал только завод КурганСтальМост. Его продукция уходила в Чернобыль. В общем, было не до Тобольска…

Тобольск ждал автомобильного моста больше 30 лет. Разные причины отдаляли жителей бывшей сибирской столицы от прогресса, но всему своё время. Железная дорога и железнодорожный мост через Иртыш оживила Север, дали выход к надёжным путям сообщения и стали новой вехой в развитии региона. Но без автомобильной дороги не было бы полноценного развития Тобольска как туристического и промышленного центра Западной Сибири. Работа над мостом шла полным ходом и завершилась 30 сентября 1991 года. Строительство второго моста сделает город ещё доступнее и ближе для туристов со всей России.

Каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в России производится в Тюменской области.

В конце мая вся Россия отмечает день работников химической и нефтехимической промышленности. В Тюменской области этот профессиональный праздник отмечает весь Тобольск. Здесь успешно работает СИБУР — стратегический партнёр региона, крупнейший работодатель, а «ЗапСибНефтехим», который входит в его структуру, — это одно из крупнейших предприятий в мире, выпускающее 2,5 млн тонн продукции в год. Каждая вторая тонна полипропилена и полиэтилена в стране производится в Тюменском регионе. Эти компоненты используют в медицине, автомобильной промышленности, строительстве, дорожном хозяйстве, ландшафтном дизайне, сельском хозяйстве и многих других сферах.

Сегодня завод ведёт строительство нового комплекса по производству полипропилена — ДГП-2. Его готовность уже превысила 85%, в перспективе это позволит войти России в топ-5 мировых производителей полипропилена. Появится порядка 300 высокотехнологичных рабочих мест.

️На «ЗапСибНефтехиме» стартовали пусконаладочные работы логистического комплекса нового производства полипропилена.

На «ЗапСибНефтехиме» начался этап пусконаладочных операций на логистической инфраструктуре проекта ДГП‑2. Новый автоматизированный логистический комплекс включает: семиуровневый стеллажный склад; фасовочное и упаковочное оборудование; систему хранения с беспилотными кранами‑штабелёрами; интеллектуальную систему управления, координирующую весь грузопоток без участия диспетчеров. Ключевые преимущества: плотность хранения в 3-4 раза выше, чем при традиционных схемах; экономия пространства и оптимизация затрат; повышение безопасности за счёт минимизации присутствия персонала; планируемая отгрузка — до 2 000 тонн продукции в сутки; производительность каждой фасовочной линии — 60 тонн в час (точность взвешивания — до 12,5 граммов).

Лёгкие пластиковые поддоны из сырья СИБУРа (на 30-50% легче аналогов) снижают износ оборудования и повышают экологичность процессов. В рамках проекта также ведутся пусконаладочные операции на блоке оборотного водоснабжения, азотно‑кислородном производстве и других участках.

На «ЗапСибНефтехиме» внедряется полностью отечественная каталитическая система нового поколения. Она нужна для локализации производства технологичных марок полиэтилена, которые используют в медицине, водоснабжении, сельском хозяйстве и прочих сферах.

Проект реализовали за 3 года ученые СИБУРа вместе с российскими научными и промышленными партнерами. Сначала специалисты научно-исследовательского центра «СИБУР Инновации» совместно с отечественным производителем разработали собственный катализатор — ионообменную смолу, сопоставимую по эффективности с зарубежными аналогами. Затем другой российский партнер создал специальную технологическую насадку и встроил в нее каталитический компонент.

Это один из первых за более чем 30 лет примеров создания в России собственного решения такого уровня. Каталитическая система применяется при переработке С4-фракции. Она помогает эффективнее получать бутен-1 — один из ключевых компонентов для производства современных марок полиэтилена с повышенной прочностью и долговечностью.

Для тобольской площадки это особенно важно: здесь производится значительная часть современных марок полиэтилена в России, включая линейный полиэтилен для упаковки, ЖКХ и инфраструктуры, а помогает в этом уникальный центр пилотирования технологий.

Большой регион живёт не только промышленностью, Тюменской области есть что показать жителям разных регионов страны.

Более четырёх миллионов гостей посетили Тюменскую область за прошлый год. Почти 400 тысяч из них приезжали в Тобольск. При этом туристы, которые посещают регион, активно используют для путешествий автомобили, для этого и ведётся реконструкция федеральной трассы.

Это удобный способ добраться до пункта назначения, а по дороге — полюбоваться природными красотами, памятниками культуры. Для автопутешественников разработан трёхдневный автомаршрут «В Сибирь по своей воле». Подробности о нём можно найти на портале путешествуем.рф, который создан в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство».

Там есть вся необходимая для гостей информация — как добраться на автомобиле до Тюмени и Тобольска, какие достопримечательности обязательно надо посетить, где попробовать сибирскую уникальную кухню и где переночевать. Например, в капсульном хостеле.

Капсульный хостел «Берлога» на 32 места это хороший пример, как малый бизнес подстраивается под запросы туристического рынка. Для удобства взяли в лизинг автобус для встречи команд, вышли на все туристические агрегаторы. Создали 13 рабочих мест.

Ознакомиться с ходом реализации проекта ДГП-2 можно в статьях:

— В Тобольске на ЗапСибНефтехиме-2 началась заливка фундамента под ДГП-2

— Строительство комплекса по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске

— Комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске готов на треть

— На комплекс по производству полипропилена ДГП-2 в Тобольске началась доставка оборудования

— СИБУР доставил в Тобольск всё крупнотоннажное оборудование на завод ДГП-2

— На площадке ДГП-2 в Тобольске установлены главные ректификационные колонны

— Проект ДГП-2 в Тобольске готов на 50%

— Строительство проекта ДГП-2 в Тобольске: май-июнь 2025 года

— Проект ДГП-2 в Тобольске готов на 63%

— Самую высокую в России колонну дегазации установили на заводе ДГП-2 в Тобольске

— Готовность ДГП-2 на ЗапСибНефтехиме достигла 82%

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— Тобольск-2020 (часть 2)