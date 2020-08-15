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Транспорт и логистика

Подвижной состав обновили на МЦД‑2

 © mos.ru

На втором Московском центральном диаметре завершили работы по обновлению подвижного состава. С начала текущего года Центральная пригородная пассажирская компания уже получила 50 вагонов «Иволга».

Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас — не больше 3 лет.

На втором диаметре уже восемь станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД.

В ближайшее время планируется поставка ещё 130. До конца этого года парк поездов и на МЦД-1 тоже будет обновлён.

 © mos.ru
Источник: https://riamo.ru/article/447740/pod...izhnoj-sostav-obnovili-na-mtsd-2.xl

МЦД, РЖД, Иволга, ЭГ2Тв, Москва
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