Подвижной состав обновили на МЦД‑2
На втором Московском центральном диаметре завершили работы по обновлению подвижного состава. С начала текущего года Центральная пригородная пассажирская компания уже получила 50 вагонов «Иволга».
Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас — не больше 3 лет.
На втором диаметре уже восемь станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД.
В ближайшее время планируется поставка ещё 130. До конца этого года парк поездов и на МЦД-1 тоже будет обновлён.
Читайте также...
- «Трансмашхолдинг» поставил 24 электропоезда «Иволга» для МЦД
- Открыто движение скоростных поездов до Одинцово в рамках проекта Московских центральных диаметров
- Открыто движение поездов по четырем путям от Москвы до Одинцово
Вступайте в наши группы и добавляйте нас в друзья :)
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен и сделайте вашу ленту объективнее!