Подвижной состав обновили на МЦД‑2

© mos.ru

На втором Московском центральном диаметре завершили работы по обновлению подвижного состава. С начала текущего года Центральная пригородная пассажирская компания уже получила 50 вагонов «Иволга».

Теперь там ходят вагоны с плавным ходом, системой обеззараживания воздуха и комфортной температурой в салоне в любую погоду. Средний возраст парка сейчас — не больше 3 лет.

На втором диаметре уже восемь станций, пассажирская инфраструктура которых полностью соответствует новым стандартам МЦД.

В ближайшее время планируется поставка ещё 130. До конца этого года парк поездов и на МЦД-1 тоже будет обновлён.

© mos.ru