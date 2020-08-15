Реконструированные школы. Обзор

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Детская школа искусств в Нурлате Татарстана открылась после капитального ремонта.

Школа была основана в 1965 году. В 2018 году в здании был начат капитальный ремонт. Работы продолжались в течение одного года. Строители обновили крышу, фасад, инженерные сети.

В школе есть концертный зал на 224 посадочных места, 2 хореографических зала и 23 кабинета, оснащённых необходимыми музыкальными инструментами и мебелью.

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В посёлке Реконструктор Ростовской области после капитального ремонта открылась школа

На её реконструкцию было выделено 70 млн рублей.

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Теперь школа оснащена всем необходимым: есть актовый зал на 90 мест с новым концертным оборудованием и большим экраном, кабинет психологической разгрузки. Классы оснащены компьютерной и исследовательской техникой, в том числе интерактивными досками.

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Есть фото- и видеостудия, мини-типография, оборудование для кабинетов технологии, современные учебные лаборатории по химии, биологии и физике, в том числе электронные микроскопы. Приобретён лингафонный кабинет. Все необходимое подготовлено и для обучения ребят-инвалидов.

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Обновление школы было серьезным, здесь полностью заменили коммуникации, кровлю, утеплили фасад, перестроили столовую, благоустроили дворовую территорию, установили детский игровой комплекс.

В Егорьевском районе Алтайского края после капитального ремонта открыли школу

В Егорьевской средней общеобразовательной школе завершили капитальный ремонт здания и сделали пристройку для размещения учебного блока.

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Работы велись велись в два этапа. Сначала построили пристройку для размещения учебного блока к основному зданию школы села Новоегорьевского

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Затем строители отремонтировали само здание.

В селе Киприно Алтайского края после капитального ремонта открылась средняя школа

Ремонтные работы продолжались два года и обошлись бюджету почти в 40 миллионов рублей.

В этой школе учатся 153 человека. Пока её ремонтировали, ребята занимались в здании сельской администрации. Отметим, что нынешнее здание школы было построено в 1974 году. За это время обветшали актовый и спортивный залы, столовая, кабинеты и коридоры. Два года назад школа вошла в краевую адресную инвестиционную программу.

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В итоге, как признаются и ученики, и учителя, от прежнего заведения остались только стены. Снаружи теперь оно отделано сайдингом с утеплителем, установлены новые пластиковые окна, внутри заменены все инженерные коммуникации.

В школе Динского района Краснодарского края открылся бассейн

Крытый плавательный бассейн при средней школе № 1 станицы Динской торжественно открылся сегодня. Строительство велось с октября 2018 года по декабрь прошлого года, на него было направлено около 145 млн рублей.

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Общая площадь составляет 1384 м2.

В здании две плавательные чаши — большая (25 на 8,5 м; глубина воды в мелкой части ванной — 1,2 м, в глубокой — 1,8 м) и малая (10 на 6 м; глубина воды в мелкой части ванны — 0,6 м, в глубокой — 0,85 м).

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К каждому плавательному залу примыкают раздевалки с туалетами и душевыми. Всего их 4: 2 женских и 2 мужских. Есть даже отдельные санузлы для инвалидов.

К ученикам школ в скором времени присоединятся и ребята из детского сада № 13, что находится поблизости. После формирования групп и прохождения медицинского осмотра они получат возможность плавать в малом плавательном зале.

Работает бассейн с 8 до 20 часов ежедневно, кроме воскресенья.

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Всего в новом бассейне смогут заниматься учащиеся четырёх школ районного центра и трёх школ Мичуринского сельского поселения.

В Гурьевском районе Кемеровской области открылась Сосновская школа после капремонта по областному проекту «Моя новая школа»

Школа была построена в 1965 году, одноэтажное кирпичное здание площадью 1600 м2 давно требовало обновления.

В июне 2019 года начались работы. Строители капитально отремонтировали крышу, потолочные перекрытия над спортивным залом. Выполнено утепление фасада, установлены козырьки, обновлен фундамент. Произведена полная замена ветхих окон, внутренних и наружных дверей. Изменена планировка помещений.

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Отремонтированы санузлы, технические помещения, технологический цех пищеблока, коридоры и рекреации. Полностью обновлены системы отопления, горячего и холодного водоснабжения, электроснабжения. Обеспечена доступность инвалидам.

Как рассказали в областном департаменте образования и науки, Сосновская общеобразовательная школа имеет агротехническое направление, сотрудничает с фермерскими хозяйствами, Кузбасской государственной сельскохозяйственной академией и НОЦ «Кузбасс».

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На сегодняшний день для развития агротехнического потенциала школьников в образовательной организации созданы все условия. Появился тепличный комплекс для выращивания овощных и цветочно-декоративных культур. Планируется, что в ходе учебного процесса дети будут изучать использование дронов в сельском хозяйстве. Для этого закуплена специальная техника.

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В кабинете физики оснащена современная лаборатория, установлены интерактивная панель, учебные столы с подводкой электричества к каждому учебному столу, цифровое учебное оборудование, оборудование по робототехнике и др. Также закуплено все необходимое для кабинетов биологии, химии и др.

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В ближайшее время в школе начнет работу телестудия, а также откроются дополнительные курсы «Юный фермер», «Лаборатория опытов» и «Введение в агробизнес», «Основы ландшафтного проектирования», «Экономика и предпринимательство», «Лаборатория опытов».

На территории школы теперь есть хорошая беговая дорожка, многофункциональный спортивный комплекс, волейбольная и детская игровая площадки.

На ремонт образовательной организации было потрачено 77 млн рублей, на оснащение — 52 млн рублей.

Сегодня в школе обучается более 180 детей из 5 населенных пунктов: деревень Кочкуровка и Чуваш-Пай, поселков Сосновка, Заречный и «Дом отдыха «Салаирский».

В Алексеевском городском округе Белгородской области после капитального ремонта открылась Щербаковская начальная школа

После капитального ремонта здание начальной школы заметно преобразилось. Здесь полностью заменена система отопления, электро- и водоснабжения, пожарной сигнализации. Современный вид приобрел фасад здания, обновился дизайн кабинетов, появилась новая мебель.

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Школа, рассчитанная на 56 мест, включает в себя 10 кабинетов. Помимо начальных классов в здании оборудованы отделения для занятий по программам в области изобразительного искусства «Живопись», а также в области музыкального искусства «Фортепиано», «Фольклорное пение», «Народные инструменты» и «Хоровое пение».

В Звёздном в Бурятии окрылась отремонтированная школа № 24

Ей более 50 лет, точнее 54 года. С 1966 года она ни разу не подвергалась капитальному ремонту. За это время школа обветшала.

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На капитальный ремонт здания было выделено более 35 млн рублей. На выделенные средства отремонтировали кровлю и полы, заменили окна и двери, утеплили наружные стены, поменяли электрику и отштукатурили стены. Полностью заменили систему отопления и водоснабжения, что позволило привести температурный режим в норму. Закупили спортивное и лабораторное оборудование, приобретены интерактивные доски, ноутбуки, офисная мебель и другое.

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В школе учатся 288 школьников, основная часть которых — дети военнослужащих. Одно из направлений воспитательной работы школы — военно-патриотическое. Каждый год школьники принимают участие в игре «Зарница», являются членами юнармии. За последние три года школа выпустила шесть золотых медалистов.

Обзор подготовлен совместно с Human RS

https://www.donland.ru/news/6894/

https://www.altairegion22.ru/region_news/v-egorevskom-raione-altaiskogo-kraya-posle-kapitalnogo-remonta-otkryli-shkolu_844452.html

https://vesti22.tv/news/v-sele-kiprino-posle-kapitalnogo-remonta-otkrylas-srednyaya-shkola/

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/521803/

https://ako.ru/news/detail/-v-gurevskom-rayone-otkrylas-sosnovskaya-shkola-posle-kapremonta-po-oblastnomu-proektu-moya-novaya-sh

https://belregion.ru/press/news/index.php?ID=37824

https://m.baikal-media.ru/news/dobrogor/363769/