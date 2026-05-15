30 апреля, в хуторе Богураеве Белокалитвинского района после капремонта торжественно открылась средняя общеобразовательная школа в пер. Школьном, 2д. Богураевская школа ведет свою историю с 1898 года. За это время она пережила пожар, неоднократную перестройку здания.

Обновляли школу по национальному проекту «Молодежь и дети ». Из федерального, областного и местного бюджетов было направлено на это свыше 319 млн рублей. Капремонт начали в феврале 2024 года и завершили в конце 2025. Выполнены работы по усилению несущих конструкций здания, заменены перекрытия спортивного и актового залов, приведены в порядок кровля и фасад, инженерные системы. Благоустроена территория.

Приобретено и поставлено новое оборудование. Заключены контракты на оснащение учреждения средствами обучения и воспитания.

Школа носит статус «казачьей». Сегодня здесь реализуются восемь общеразвивающих программ, в том числе социально-гуманитарной и туристско-краеведческой направленности.

В школе созданы спортивный клуб, музей, школьный театр, отряд юных инспекторов движения, отряд юнармии, реализуется программа развития социальной активности обучающихся начальных классов «Орлята России», действует общероссийское общественно-государственное движение детей и молодёжи «Движение первых».

В родные стены вернулись 270 школьников. Их первый день в обновленном учреждении стал праздничным: ребята приняли участие в концерте и открытии мурала в честь Героя России Владимира Жоги.