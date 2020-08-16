Под Санкт-Петербургом открыт новый спортивный гоночный комплекс мирового уровня «Игора Драйв»
Гоночный комплекс «Игора Драйв» это 10 профессиональных трасс для шоссейно-кольцевых гонок, дрифта, ралли и мотокросса, картингов, парных гонок и даже центр контраварийной подготовки.
26 июля в 54 километрах от Санкт-Петербурга произошло знаковое событие — над новейшей трассой у курорта Игора раздался рев гоночных автомобилей, работающих в боевом режиме. После карантина автодром принял второй этап Российской кольцевой серии гонок, самого престижного кузовного чемпионата страны. Это стало официальным открытием нового комплекса.
Трасса получила лицензию на проведение «Формулы-1».
Много симпатичных фото. Если доберётесь до конца фоторепортажа, то увидите видео об открытии комплекса.
Хорошего настроения!
До этого трассу тестировали всего несколько профессиональных автогонщиков, одни из немногих — чемпионы «24 часов Нюрбургринга», пилоты команды Black Falcon серии VLN Александр Акименков и Василий Селиванов. Василий оценил трассу на 10 из 10:
— Есть такой эффект, когда видишь что-то первый раз. Сходу я абсолютно готов поставить 10-балльную оценку. С точки зрения «Формулы-1» — это трасса уровня «Гран-при», построенная по всем современным стандартам, с учетом всего имеющегося опыта в проектировании и строительстве. Она прекрасно её потянет, королевская серия проводится и на гораздо более «зажатых» и менее интересных треках. В Сочи мест для обгона побольше, но там трасса, на мой вкус,сильно пострадала из-за того, что трек вписывали в Олимпийский парк и береговой кластер. А на «Игоре» можно и марафоны проводить, в контексте белых ночей. И есть большой задел для развития инфраструктуры, — рассказал пилот «СЭ».
Видео открытия комплекса
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/wzMDG2YiXgM
Сообщение подготовлено совместно с Human RS
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