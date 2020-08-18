Добавить статью
Лого Сделано у нас
Новые заводы и цеха

В Амурской области «Сибур» начал строительство самого большого в мире газохимического комплекса

 © storage.energybase.ru

«Сибур» начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК). В перспективе до 2040 года проект позволит увеличить объем несырьевого экспорта РФ на 4,6 трлн рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома», которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год. Сам Амурский ГХК возводится в непосредственной близости от строящегося Амурского ГПЗ компании Газпром.

Производительность комплекса в 1,35 раза выше всего объема российского экспорта полимеров в 2019 году, отметили в «Сибуре».

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 годах. Партнером «Сибура» должна стать китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за «Сибуром».

Строительство комплекса станет ключевым проектом в инвестпрограмме компании на ближайшие пять лет, а запуск — увеличит наши возможности по производству базовых полимеров почти вдвое даже с учетом «Запсибнефтехима», который уже выходит на полную мощность. Долгосрочные прогнозы спроса на нефтехимическую продукцию, близость к целевым рынкам сбыта и понятная сырьевая база позволяют нам быть уверенными в том, что АГХК станет высокоэффективным и конкурентоспособным производством, которое укрепит позиции «Сибура» не только на отечественном рынке, но и в мире.

АГХК включен в число резидентов созданной ТОР «Свободный». Соглашение об этом подписали генеральный директор Амурского ГХК Алексей Верещагин и гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

 © www.amurobl.ru

 © www.amurobl.ru

 © www.amurobl.ru

 © www.amurobl.ru

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/Bg1PVc0vAY0
Источник: https://www.amurobl.ru/posts/news/p...skogo-gazokhimicheskogo-kompleksa-/

Сибур, Амурская область, АГХК, АГПЗ, ТОР Свободный
  • Владимир Киреев Владимир Киреев
    18.08.2008:51:53

    Ну наконец-то!

    А то с самого начала говорилось о строительстве двух производств в Свободном, «сидящих» на «Сила Сибири». А до сих пор строили только АГПЗ.

    Вот только вопрос, а чего такой временной лаг? У АГПЗ уже где-то почти на 2/3 прогресс строительства. Построят его, начнет он продукцию (газы) выдавать. И куда их? Те, что предполагались как сырье для АГХК. Он еще не построен к тому моменту будет.

    #1206186
    • Нет аватара adlik
      18.08.2010:30:14

      Денег не было свободных, партнёров искали, и с ценой на сырье долго решали вопросы. АГПЗ Газпрома говорили что им выгодней в цистернах в порт возить и продавать на экспорт, Сибур говорил что никогда не окупится за ту цену что предлагает Газпром, вообщем сошлись видно

      #1206198
    • Нет аватара POLO
      18.08.2012:59:06

      Главная причина в ожидании налоговых льгот по переработке СУГ… вот дума приняла законы — теперь вперёд) без этого мощность была бы грубо в 2 раза меньше и перерабатывали бы только этан… ну и техника и экономика по заводу была бы другая…

      Отредактировано: POLO~12:59 18.08.20
      #1206218
  • Human RS Human RS
    18.08.2011:00:51

    Это будет самый большой газохимический комплекс в мире!!!        

    Новость дополнена фото и видео материалами.

    Отредактировано: Human RS~11:30 18.08.20
    #1206204
  • Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
    18.08.2011:52:58

    А китайцы зачем?

    #1206208
    • Сергей Котенко Сергей Котенко
      18.08.2011:56:34

      Деньги.

      #1206209
      • Нет аватара POLO
        18.08.2012:55:38

        Китайцы для продаж))) такой объём пластика надо куда то девать) на таких объемах — только со стратегическим партнёром, который обязательства берет по будущей покупке продукции… также было и по запсибнефтехиму, Ямал спг, арктик спг-2… это правильная конструкция — привязать сразу стратегического покупателя    

        Отредактировано: POLO~13:00 18.08.20
        #1206217
        • Vladimir Atanassov Vladimir Atanassov
          18.08.2013:02:39

          Но и стратегического поедателя прибыли…    

          #1206219
          • Сергей Котенко Сергей Котенко
            18.08.2013:20:54

            Ну если у самих не хватает денег или объёма потребления, то да, конечно…

            Что толку строить, если сбыть некуда.

            #1206224
  • Нет аватара cheri
    18.08.2013:09:06

    Большая стройплощадка… Впечатляет!

    #1206221
Написать комментарий
Отмена
Для комментирования вам необходимо зарегистрироваться и войти на сайт,