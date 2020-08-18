В Амурской области «Сибур» начал строительство самого большого в мире газохимического комплекса

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«Сибур» начал реализацию проекта Амурского газохимического комплекса (АГХК). В перспективе до 2040 года проект позволит увеличить объем несырьевого экспорта РФ на 4,6 трлн рублей, говорится в пресс-релизе компании.

Инвестиции в строительство Амурского газохимического комплекса предварительно оцениваются в $10-11 млрд. Расширенная конфигурация АГХК предполагает мощность производства до 2,7 млн тонн полимеров в год (примерно 2,3 млн тонн полиэтилена и 0,4 млн тонн полипропилена). Основным сырьем станут этановая фракция и сжиженные углеводородные газы с Амурского газоперерабатывающего завода (АГПЗ) «Газпрома», которые будут поступать в объеме до 3,5 млн тонн в год. Сам Амурский ГХК возводится в непосредственной близости от строящегося Амурского ГПЗ компании Газпром.

Производительность комплекса в 1,35 раза выше всего объема российского экспорта полимеров в 2019 году, отметили в «Сибуре».

Завершение строительства и пусконаладочных работ на объекте планируется в 2024-2025 годах. Партнером «Сибура» должна стать китайская Sinopec, которая получит 40% в проекте. Оставшаяся доля сохранится за «Сибуром».

Строительство комплекса станет ключевым проектом в инвестпрограмме компании на ближайшие пять лет, а запуск — увеличит наши возможности по производству базовых полимеров почти вдвое даже с учетом «Запсибнефтехима», который уже выходит на полную мощность. Долгосрочные прогнозы спроса на нефтехимическую продукцию, близость к целевым рынкам сбыта и понятная сырьевая база позволяют нам быть уверенными в том, что АГХК станет высокоэффективным и конкурентоспособным производством, которое укрепит позиции «Сибура» не только на отечественном рынке, но и в мире.

АГХК включен в число резидентов созданной ТОР «Свободный». Соглашение об этом подписали генеральный директор Амурского ГХК Алексей Верещагин и гендиректор АО «Корпорация развития Дальнего Востока» Дмитрий Тетенькин.

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