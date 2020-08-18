Зернохранилище на 134 тыс. тонн зерна введено в строй в Тульской области

© tularegion.ru

Сельхозпредприятие «ЖАК» завершило строительство современного комплекса для хранения зерна в Венёвском районе Тульской области.

Построен крупнейший в Тульской области комплекс для хранения зерна ёмкостью 134 000 тонн с двумя контурами сушки и двумя степенями очистки зерна. Создано 30 новых рабочих мест.

Соглашение о реализации проекта было подписано на Российском инвестиционном форуме в Сочи в 2018 году. Общая сумма инвестиций составила 1,1 млрд рублей.

Также сельхозпредприятие начало проектирование завода по глубокой переработке картофеля.

Для реализации проекта приобретена площадка под строительство завода в Венёве. Ведется проектирование. Начать строительство планируется в конце 2020 года, а завершить — в конце 2022-го. Стоимость проекта — 1,5 млрд рублей, предполагается создание 150 рабочих мест.

Предприятиее «ЖАК» выращивает картофель, овощи, масличные, зерновые и зернобобовые культуры, а также производит молоко. Общая площадь пахотных земель хозяйства составляет около 50 тыс. га. У предприятия есть мощности по хранению выращенной продукции, работает более 300 единиц техники.

Численность сотрудников хозяйства 300 человек. Планируемые валовые сборы зерновых культур на 2020 год — 140 000 тонн, картофеля — 230 000 тонн.

© tularegion.ru

© tularegion.ru