На автобусные маршруты Санкт-Петербурга выезжают новые автобусы

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15 двухсекционных автобусов МАЗ на 163 пассажира уже хорошо знакомы горожанам. После приемки и традиционной обкатки они присоединятся к автобусам первой партии на маршрутах № 74 и 24, а также выйдут на магистрали Красносельского и Петродворцового районов. Первые 30 из 100 автобусов большого класса появились в автобусном парке № 6.

Обновленную модель ЛиАЗ-529265 также вскоре смогут оценить пассажиры. Для всех транспортных средств обязательными требованиями являются низкий пол, приспособленность для маломобильных граждан, оборудование для бесконтактной оплаты проезда и зарядные устройства для телефонов.

Филиалы «Пассажиравтотранса» ожидает самое масштабное обновление подвижного состава за последние годы. По планам предприятия, 350 новых автобусов, в общей сложности, пополнят автопарк в 2020 году.