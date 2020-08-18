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Транспорт и логистика

На автобусные маршруты Санкт-Петербурга выезжают новые автобусы

 © sun9-49.userapi.com

15 двухсекционных автобусов МАЗ на 163 пассажира уже хорошо знакомы горожанам. После приемки и традиционной обкатки они присоединятся к автобусам первой партии на маршрутах № 74 и 24, а также выйдут на магистрали Красносельского и Петродворцового районов. Первые 30 из 100 автобусов большого класса появились в автобусном парке № 6.

Обновленную модель ЛиАЗ-529265 также вскоре смогут оценить пассажиры. Для всех транспортных средств обязательными требованиями являются низкий пол, приспособленность для маломобильных граждан, оборудование для бесконтактной оплаты проезда и зарядные устройства для телефонов.

Филиалы «Пассажиравтотранса» ожидает самое масштабное обновление подвижного состава за последние годы. По планам предприятия, 350 новых автобусов, в общей сложности, пополнят автопарк в 2020 году.
Источник: https://110km.ru/art/na-avtobusnye-...vye-sovremennye-mashiny-131226.html

Санкт-Петербург, автобусы
  • Нет аватара Zzepp
    18.08.2019:27:55

    Новость хороша, но что значит «Новое прочтение классической модели»?   

    #1206250
  • Нет аватара termometrix
    18.08.2019:45:36

       

    #1206254
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