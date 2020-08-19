В Пермском крае запущена электростанция для утилизации попутного нефтяного газа

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Компания «ЛУКОЙЛ» в рамках комплексного проекта «Энергия Пармы» запустила в Пермском крае газотурбинную электростанцию (ГТЭС), которая вырабатывает электроэнергию из попутного нефтяного газа. Для передачи электроэнергии в сеть на «Чашкино» ранее была возведена цифровая подстанция — первая для ЛУКОЙЛа.

Реализация проекта стала возможна благодаря кооперации с пермскими предприятиями: они поставляли часть оборудования. Например, «ОДК-Авиадвигатель» произвело газотурбинные установки, к которым подключено четыре синхронных турбогенераторов ГТГ-4 (мощностью по 4 МВт) ООО «Электротяжмаш-Привод» (Лысьва). Они предназначены для продолжительного режима работы с приводом от газовых турбин.

ГТЭС «Чашкино» мощностью 16 МВт работает на попутном нефтяном газе северных месторождений. Выработанную на ГТЭС энергию нефтяники направляют на собственные производственные объекты, а избыток — во внешнюю сеть, что позволит закрыть до 2% от общего потребления Березниковско-Соликамского энергоузла.

Для ГТЭС были разработаны газотурбинные установки на основе авиационных технологий. Уникальность установок — в работе на попутном нефтяном газе с повышенным содержанием сероводорода. Всё газоиспользующее и газопотребляющее оборудование ГТЭС рассчитано на данный газ, что делает «Чашкино» надежным объектом электроэнергетики.

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Важно отметить, что подобный энергоэффективный проект ранее был реализован в Кунгурском районе на Ильичевском нефтяном месторождении. Для выдачи в сеть вырабатываемой ГТЭС «Ильичевская» электроэнергии была построена подстанция 35/6 кВ «Юрман». Часть вырабатываемой на «Ильичевской» энергии используется для разработки самого месторождения, часть — через подстанцию 35 кВ «Юрман» отправляется во внешнюю сеть «Россети Урал».