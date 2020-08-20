На Первоуральском новотрубном заводе освоили производство нового вида нержавеющих труб
На Первоуральском новотрубном заводе (ПНТЗ, входит в Группу ЧТПЗ) разработан и поставлен клиенту новый вид импортозамещающей трубной продукции из нержавеющей стали. Первая партия труб объемом 1 050 м уже используется в производстве одного из крупнейших машиностроительных заводов России «Гидроавтоматика», вторую партию объемом 1 034 м планируется отгрузить до конца августа.
Новые холоднодеформированные трубы диаметром 42 мм и толщиной стенки 2 мм из коррозионностойкой нержавеющей стали мартенситного класса обладают высокими прочностными и низкими пластическими свойствами. Продукция изготовлена в соответствии с техническими требованиями клиента к качеству наружной и внутренней поверхностей.
Производство освоено на существующем оборудовании без привлечения дополнительных инвестиций. Трубы прошли техническую приемку представителями независимой инспекции АР МАК (Авиационный регистр Межгосударственного авиационного комитета).
«В соответствии с долгосрочной стратегией Группа ЧТПЗ фокусируется на развитии перспективных сегментов и производстве нишевой продукции с высокой добавленной стоимостью, к которой относятся высокотехнологичные нержавеющие трубы. Новый вид труб разработан в рамках программы импортозамещения и может заменить на российском рынке аналогичную продукцию иностранного производства», — отметил директор по стратегии и развитию Группы ЧТПЗ Дмитрий Бурлай.
Ранее Группа ЧТПЗ разработала и освоила выпуск импортозамещающих бесшовных нержавеющих длинномерных труб в бунтах, которые применяются в изготовлении оборудования для переработки и сжижения природного газа.
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