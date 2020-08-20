Компания «ЧЕТРА» отгружает для МЧС крупную партию бульдозеров ЧЕТРА Т15

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ООО «ЧЕТРА» выполняет крупную поставку бульдозеров в рамках государственно-оборонного заказа. 22 единицы ЧЕТРА Т15 поставлены для нужд МЧС России. Ведомство планово обновляет парк техники в своих подразделениях.

ЧЕТРА Т15 уже отправились в Хабаровский край, Новосибирскую, Ростовскую, Самарскую, Челябинскую, Московскую области, на Камчатку. Бульдозеры исполнены по специальному заказу в белом цвете с опознавательными знаками МЧС России. Рабочие предприятия ООО «ПК «Промтрактор», выполнившие столь сложный заказ в кратчайшие сроки, дали ЧЕТРА Т15 негласное имя «Белый Лебедь».

Бульдозеры ЧЕТРА Т15 дополнительно оснащены специализированной системой навигации, люком эвакуации.

В МЧС России поясняют: «Бульдозеры ЧЕТРА будут использоваться как дежурные машины в случаях возникновения ЧС. Такая техника незаменима при разборе завалов, строительстве дамб, восстановлении объектов»

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