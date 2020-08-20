В Петрозаводске открылся новый терминал аэропорта

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Соответствующий всем российским и международным нормам терминал способен принимать и отправлять до 300 пассажиров в час. Об этом рассказали в пресс-службе Минтранса Карелии.

Современный аэровокзальный комплекс аэропорта «Петрозаводск» — один из наиболее крупных объектов, возведенных к юбилею республики в рамках федеральной целевой программы развития Карелии. Он построен при содействии Госкомиссии по подготовке к 100-летию образования республики.

Общая стоимость объекта — более 1 млрд рублей. Новый аэровокзал — это семь стоек регистрации, три предполетных пункта досмотра, а также представительский зал, комната матери и ребенка, предприятие общепита. Все это обеспечивает высокий уровень обслуживания посетителей воздушной гавани, соответствующий российским и международным стандартам, предоставляет условия для комфортного и безопасного пребывания на территории аэровокзального комплекса.

Особое внимание в аэропорту уделено обеспечению безопасности полетов. Год назад военные строители выполнили ремонт взлетно-посадочной полосы, заменив около 200 бетонных плит и сделав уширения её концевых частей, что позволяет принимать самые тяжелые типы воздушных судов с возможностью для их беспроблемного разворота. На территории аэропорта смонтированы современные радиомаячные комплексы ближней навигации и системы посадки, позволяющие работать в круглосуточном режиме и в любых погодных условиях.

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

© gov.karelia.ru

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