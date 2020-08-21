Иркутская нефтяная компания построила специальный причал для приема оборудования

ООО «Иркутская нефтяная компания» (Иркутская область) построило специальный причал на реке Лене длинной 113 метров, а с учетом подъездных путей — 310 метров.

Иркутская нефтяная компания построила причал для приема оборудования завода полимеров © irkutskoil.ru

Причал предназначен для приема оборудования Иркутского завода полимеров (ИЗП) в Усть-Куте.

Для разгрузки крупногабаритного оборудования завершается установка двух гусеничных кранов грузоподъемностью 750 т каждый.

Строительство причала было начато в сентябре прошлого года.

Оборудование для Иркутского завода полимеров было изготовлено лидерами мировой машиностроительной промышленности в Японии, Корее и Китае. В южнокорейском порту Масан оборудование было погружено на два судна усиленного ледового класса, откуда они отправились в Россию 30 июня. В течение трех недель суда прошли 8,5 тыс. км по Северному морскому пути до российского Тикси, где в открытом море оборудование было перегружено на девять речных барж для транспортировки по реке Лене. Речной флот с грузом для завода полимеров в августе прошел еще 3,6 тыс. км вниз по Лене.

Прибытие первого оборудования в Усть-Кут ожидается уже в конце этой недели. В течение месяца планируется осуществить перевалку 4,5 тыс. т груза. В разгрузке оборудования будет задействовано около 40 человек и 52 самоходные модульные мультиколесные SPMT-тележки. С помощью тележек оборудование будет доставлено на подготовленные складские площадки на территории строящегося завода полимеров.

Справочная информация

Самым большим оборудованием по размеру и весу из числа перевозимых является деэтанизатор (этиленовая колонна) — длиной 81,9 м и весом 357 т, продувочный бункер продукта — 53,5 м и весом почти 500 т, реактор полимеризации — 44,5 м и весом 597 т.

Строительство Иркутского завода полимеров осуществляется Иркутской нефтяной компанией в рамках поэтапной реализации масштабного газового проекта, включающего создание системы добычи, подготовки, транспорта и переработки природного и попутного нефтяного газа своих месторождений. Производственная мощность завода составит 650 тыс. т товарной продукции в год. Полимеры используются в автомобиле- и самолетостроении, космической отрасли, медицине, легкой промышленности. Иркутский завод полимеров будет аналогичен современным заводам в мире. Будет создано 1 500 новых рабочих мест.

Сырьем для завода полимеров станет природный и попутный нефтяной газ, добываемый на месторождениях группы компаний ИНК в Усть-Кутском и других северных районах области. При строительстве завода полимеров планируется использовать самые современные и высокоэффективные технологии, отвечающие жестким международным экологическим требованиям. Для реализации проекта привлечена японская инжиниринговая компания Toyo Engineering Corporation.