Началось полномасштабное освоение северной части Новопортовского месторождения «Газпром нефти»

© www.gazprom-neft.ru

«Газпром нефть» приступила к разработке северной части Новопортовского месторождения — одного из центров добычи нефти компании в Арктике. Реализация этого проекта должна к 2021 году вывести арктический актив компании на полку добычи в 8 млн тонн нефти.

Извлекаемые запасы северной части превышают 27,8 млн тонн нефти и 28,5 млн м³ газа. Инвестиции компании в развитие нового участка составят 86 млрд рублей.

Основным вызовом при разработке северной части стала ее удаленность от основной инфраструктуры месторождения. Для обеспечения электроэнергией нового участка компания завершает строительство цифровой подстанции «Север"*.

Для добычи нефти на севере Новопортовского месторождения будет построено 10 кустовых площадок, сформированных высокотехнологичными скважинами. На первой скважине, длиной 3395 м с горизонтальным участком протяженностью 999 м, уже добыта первая нефть.

Для повышения нефтеотдачи скважин используется технология, зарекомендовавшая себя на арктических промыслах — гидроразрыв пласта (ГРП) Premium Port*. Впервые в проекте освоения Новопортовского месторождения она была апробирована в 2016 году. Premium Port обеспечивает безопасность нефтедобычи за счет возможности выборочно закрывать порты ГРП при водо- или газопроявлениях.

© www.gazprom-neft.ru

Новопортовское месторождение — одно из самых крупных разрабатываемых нефтегазоконденсатных месторождений полуострова Ямал.

Оно расположено за Полярным кругом, вдалеке от транспортной трубопроводной инфраструктуры. Круглогодичная отгрузка углеводородов осуществляется с помощью нефтеналивного терминала «Ворота Арктики» в Обской губе. Извлекаемые запасы Новопортовского месторождения категорий C1 и С2 составляют более 250 млн тонн нефти и конденсата, а также более 320 млрд кубометров газа. Новопортовская нефть (сорт Novy Port) по своим свойствам относится к категории легких, c низким содержанием серы (около 0,1%).