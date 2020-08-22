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Инновации

В России создан первый гибридный комплекс для авиастроения с 3D-печатью

 © rostec.ru

Объединённая двигателестроительная корпорация (ОДК) Госкорпорации Ростех разработала первый в России 5-координатный гибридный комплекс для производства опытных деталей газотурбинных двигателей. Обрабатывающий центр с числовым программным управлением совмещает в себе 3D-печать, механическую обработку и лазерную сварку. Станок уже выпускает сложнопрофильные крупногабаритные детали для нужд ОДК.

Разработка не имеет аналогов по своим техническим характеристикам и технологическим возможностям. Комплекс предназначен для высокоскоростного изготовления сложнопрофильных крупногабаритных деталей газотурбинных двигателей методом прямого лазерного выращивания и механической обработки. В отличие от зарубежных аналогов он позволяет выпускать и с высокой точностью обрабатывать крупногабаритные детали газотурбинных двигателей с размерами до 1100×600×600 мм и массой до 450 кг.

Для каждой детали разрабатывается индивидуальная управляющая программа, которая создается на основе конструкторской 3D-модели. Сначала заготовка выращивается из специальных жаропрочных металлических порошков. Затем комплекс автоматически выполняет токарную и фрезерную обработку, что позволяет на выходе получать полностью готовую деталь.

 © 3dnews.ru

Цифровой комплекс совмещает функции 3D-принтера и нескольких обрабатывающих станков, что позволяет существенно сократить время разработки и вывода на рынок новых авиационных двигателей. Гибридный станок за несколько часов создает на базе трехмерной цифровой модели деталь, на изготовление которой традиционным способом требуется несколько месяцев. Эта технология также открывает широкие перспективы для кооперации между предприятиями авиационного кластера Ростеха. На новом оборудовании будут производиться опытные детали и выполняться работы по заказу других конструкторских бюро. Уже идет работа по выполнению первых заказов.

 © 3dnews.ru

Благодаря высокой мощности волоконного лазера — 3 кВт — комплекс может производить сварку толщиной до 6 мм. Гибридный комплекс можно использовать также для восстановления поврежденных деталей.

Подобные гибридные комплексы разрабатываются только в нескольких странах мира: Германии, Японии, Корее и Китае. Но по размерам они уступают при производстве крупногабаритных деталей авиадвигателей.

Проект реализован в филиале АО «ОДК» «НИИД» (г. Москва) по заказу АО «ОДК» в сотрудничестве с Санкт-Петербургским политехническим университетом и ООО СКБ «Станкостроение» (г. Стерлитамак).

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/foZWRHIm9MU
Источник: https://rostec.ru/news/rostekh-sozd...roizvodstva-detaley-aviadvigateley/

Ростех, Объединённая двигателестроительная корпорация, ОДК, станкостроение, импортозамещение
  • Zveruga Zveruga
    22.08.2009:23:32

    То есть не одна компания делала гибридный станок, не только Калашников.

    Молодцы!

    #1206633
    • Нет аватара Nirvanko
      22.08.2020:30:25

      Делают уже немцы вроде. Да и их презентация выглядит по правде говоря эффектнее, там целую детали произвели, а не просто обечайку

      #1206664
      • Zveruga Zveruga
        23.08.2008:06:44

        Да и мы не лыком шиты. У нас уже и части двигателей печатают. И реактивных и турбокомпрессоров для поршневых.

        В России испытали созданный на 3D-принтере авиадвигатель

         © kazanfirst.ru

        ©Видео с youtube.com

        Примеры изготавливаемых деталей.

         © rostec.ru

         © sudostroenie.info

         © Фото из открытых источников

         © s8.hostingkartinok.com

         © s8.hostingkartinok.com

         © s8.hostingkartinok.com

         © Фото из открытых источников

        В 2017 г. на ОДК-Сатурн более 1 000 деталей газотурбинных двигателей различного назначения изготовлены аддитивными технологиями из кобальтового и титанового сплавов, из нержавеющей стали.

        Отредактировано: Zveruga~08:08 23.08.20
        #1206689
  • Нет аватара crazykot
    22.08.2019:40:09

    Очень круто, такие системы — это будущее станкостроения. Хорошо, что наши компании входят в него наравне с остальным миром

    #1206658
  • Нет аватара BRO
    23.08.2006:58:20

    Интересно, а какая будет прочность у этой детали. На разрыв наверное очень низкая.

    #1206685
    • Zveruga Zveruga
      23.08.2008:20:43

      В рамках совместного проекта Фонда перспективных исследований и Брянского государственного технического университета (БГТУ) разработана аддитивно-субтрактивно-упрочняющая технология (АСУТ) 3D-печати крупногабаритных металлических изделий из проволоки. По механическим и эксплуатационным свойствам полученные материалы превосходят изделия, изготовленные из проката с применением классических методов металлообработки.

      Используемые в конструкции лазерные модули позволяют осуществлять термическое упрочнение, лазерную наплавку специальными порошками и сварку.

      Говорят, что температурная обработка позволяет получать детали прочнее литых.

      #1206691
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