В Уфе директорам 38 республиканских школ вручили ключи от автобусов

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В Уфе состоялось торжественное вручение директорам 38 республиканских школ ключей от автобусов.

Партия из 38 машин «ГАЗель Некст», отвечающих современным требованиям безопасности, охватит более 1 000 учеников из малочисленных и отдалённых населённых пунктов. Кроме того, новый транспорт позволит сельским школам участвовать в большом количестве региональных олимпиад, спортивных соревнований, культурных событий.

В 2020 году на программу обновления школьных автобусов из республиканского бюджета направили более 106 млн рублей. Министерство образования РБ приобрело на эти средства 44 школьных автобуса «ГАЗель Некст».Для перевозки учеников региону необходима ещё 91 машина. Осенью 2020 года дополнительно планируется закупка школьных автобусов за счёт средств федерального бюджета.

© glavarb.ru

© glavarb.ru