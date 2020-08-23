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«АВТОРОС» совместно с «ПК Садр» разработали вездеход скорой медицинской помощи модели Шаман-М

 © avtoros.info

Компания «АВТОРОС» на базе снегоболотохода «ШАМАН» с колесной формулой 8×8, совместно с ООО «ПК Садр» разработали «Вездеход скорой медицинской помощи модели Шаман-М». Благодаря большому внутреннему объему вездехода в салоне возможно разместить: водителя, до четырех медицинских специалистов и до двух пациентов. Вездеход максимально адаптирован для транспортировки пациентов: обладает высокой тепло и шумоизоляцией и отличается продуманной эргономикой.

Комплектация включает:

• Систему кондиционирования, отопления и вентиляции;

• Общее и специальное освещение салона;

• Сиденья, кресла, скамья-сундук со специальными ремнями безопасности;

• Медицинские шкафы, мебель;

• Акустическое и светосигнальное оборудование, а также дополнительное оборудование (огнетушитель и пр.);

• Необходимое медицинское оборудование.Вездеход «ШАМАН» предназначен для транспортировки пациентов и оснащен медицинским оборудованием в соответствии с приказом № 388н Министерства Здравоохранения РФ. В рамках военно-технического форума «АРМИЯ-2020» будет представлена новинка — «Вездеход скорой медицинской помощи модели Шаман-М». Мы приглашаем на выставку, которая пройдет в период с 23 по 29 августа, наш стенд: 4В4-4, павильон D.

 © avtoros.info

 © avtoros.info

 © avtoros.info

 © avtoros.info

 © avtoros.info
Источник: https://avtoros.info/news/vezdekhod...tsinskoy-pomoshchi-modeli-shaman-m/

АВТОРОС, Шаман, спецтехника
  • Human RS Human RS
    23.08.2010:16:18

    Вот это «пепелац»!     Скорее в серийное производство!

    #1206701
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