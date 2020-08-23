Волгодонский «Атоммаш» отгрузил парогенераторы для АЭС Аккую в Турции

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«Атоммаш» — волгодонский филиал компании АО «АЭМ-технологии» (входит в дивизион Росатома — АО «Атомэнергомаш») отгрузил первое оборудование для строящейся в Турции АЭС Аккую, передает корреспондент ТАСС с предприятия.

«Эти парогенераторы, это первая отгрузка на первую атомную станцию „Аккую“ в Турцию. В этом году наша задача — отгрузить еще в Бангладеш, в Индию, на Курскую АЭС. Огромное количество работы, огромное количество заказов», — сообщил в ходе отгрузки оборудования генеральный директор АО «Атомэнергомаш» Андрей Никипелов.

Парогенераторы предназначены для энергоблока № 1. В ближайшие дни четыре парогенератора весом 355 тонн каждый уйдут в дальнее плавание. Им предстоит преодолеть по воде 3000 км на пути к строительной площадке «Аккую» — первой атомной электростанции в Турции.

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Парогенераторы — важнейшее оборудование первого контура реактора. Проект АЭС включает в себя четыре энергоблока с российскими реакторными установками типа ВВЭР поколения 3+. Мощность каждого энергоблока составит 1200 МВт.

Парогенератор относится к изделиям первого класса безопасности. Корпус парогенератора представляет собой горизонтальный цилиндрический сосуд с двумя эллиптическими днищами. В средней части расположены коллекторы для подвода и отвода теплоносителя. В верхней части корпуса находится паровое пространство, а в нижней располагается поверхность теплообмена, которая состоит из 11000 нержавеющих труб. Если сложить в длину все трубки одного парогенератора, их общая длина составит 148,5 км. Диаметр труб составляет 16 мм, длина — от 11 до 17 метров. Концы труб закреплены в двух коллекторах. Длина аппарата — порядка 15 метров, диаметр — более 4 м. Вес изделия — 355 тонн.

Проект сооружения первой в Турции АЭС Аккую реализуется компанией «Аккую Нуклеар» на основе межправительственного соглашения, подписанного между Российской Федерацией и Турецкой Республикой в мае 2010 года. После завершения строительства АЭС Аккую с установленной мощностью 4800 МВт будет вырабатывать около 35 млрд кВт/ч в год.

По словам Никипелова, в этом году в производстве находятся около десятка комплектов оборудования для 10 атомных станций. «В этом году наша задача — изготовить и отгрузить заказчику три реактора и 17 парогенераторов, такого не было никогда. Каждый год для нас рекордный», — отметил он.

Гендиректор отметил также, что рекордные показатели достигнуты за счет закупки нового оборудования, модернизации производства, в которое было инвестировано 17 млрд рублей.

«Атомэнергомаш» — одна из ведущих энергомашиностроительных компаний России. Компания является поставщиком эффективных комплексных решений для атомной и тепловой энергетики, гидроэнергетики, газовой и нефтехимической промышленности, судостроения и других отраслей промышленности.

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http://www.aemtech.ru/mediacenter/novosti-aem-texnologii/v-volgodonske-startovala-otgruzka-parogeneratorov-dlya-pervoj-aes-v-istorii-turczii-%E2%80%93-%C2%ABakkuyu%C2%BB.html