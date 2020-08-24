«Вертолеты России» представили новейшую высокоскоростную лопасть для боевых вертолетов

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Холдинг «Вертолеты России» (входит в Госкорпорацию Ростех) в рамках Международного военно-технического форума «Армия-2020» представил цельнокомпозитную вертолетную лопасть новой формы, которая повысит максимальную скорость боевых вертолетов типов Ми-28 и Ми-35

Данная лопасть обладает новыми упруго-массовыми и аэродинамическими характеристиками, она изготавливается по технологии одношагового формования в прессформе. Новая лопасть была испытана в составе летающей лаборатории перспективного скоростного вертолета.

«В ходе испытаний летающая лаборатория на базе вертолета Ми-24, оснащенная комплектом новых лопастей, достигла скорости более 400 км/ч без внесения схемных изменений в конструкцию вертолета. При этом были нам удалось сохранить низкий уровень вибраций и нагрузок, что говорит о высоком потенциале данной разработки», — отметил генеральный директор холдинга «Вертолеты России» Андрей Богинский.

В настоящее время на лопасти с новым профилем проходят заводские летные испытания на вертолете Ми-28Н.