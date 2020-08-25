Первый в России центр техобслуживания «БелАЗ» открыли в кузбасском Белово

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Один из крупнейших в СНГ и единственный в России центр по техническому обслуживанию и ремонту карьерной техники «БелАЗ» открыли в моногороде Белово Кемеровской области. Фонд развития моногородов выделил более 180 млн рублей на строительство инженерных и транспортных сетей для центра техподдержки.

За счет средств фонда были построены автомобильная дорога, а также сети электро-, водо- и теплоснабжения и водоотведения. Реализация инвестпроекта позволит привлечь в регион свыше 470 млн рублей инвестиций. На предприятии создано свыше 270 новых рабочих мест. Ожидается, что налоговые поступления по итогам реализации проекта до 2028 года составят более 750 млн рублей.

Открытие центра техобслуживания «БелАЗ» в Кузбассе, где добывают 60% всего российского угля, поможет местным угольщикам упростить процедуру обслуживания и ремонта тяжелой карьерной техники. Все работы в полном объеме теперь можно будет проводить на единой площадке в регионе. Планируется, что беловский сервисный центр сможет обслуживать технику не только из Кузбасса, но и из соседних регионов России.

© ako.ru

© ako.ru

© ako.ru