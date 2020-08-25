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Детские сады и школы

В Крыму открыли два модульных сельских детских сада на 200 мест

 © rk.gov.ru

В сёлах Пятихатка и Янтарное Красногвардейского района состоялось открытие двух дошкольных образовательных учреждений.

Каждое дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Модульные детские сады выполнены по схожим проектам, индивидуальности добавляет цветовая гамма и внешняя территория.

Руководитель детского сада «Родничок» и Пятихатской школы Ольга Соловьева провела экскурсию по учреждению. Все выполнено по современным нормам и стандартам. Детей уже ждут уютные группы, просторный музыкальный и спортивный зал.

В с. Янтарное руководитель нового дошкольного учреждения «Яблочко» и Янтарненской школы Юлия Цыпляева рассказала о работе учреждения. С детьми уже занимаются педагоги, увлекательной для детей стала работа с 3D принтером и сложным конструктором. Воспитатели надеются привить детям интерес к современным технологиям и робототехнике.

 © c.radikal.ru
Источник: https://krgv.rk.gov.ru/ru/article/show/4728

Крым, новый детсад, сельская жизнь
  • Нет аватара treins
    26.08.2012:02:23

    На юге использовать профнастил совсем стыдно, видать совсем левая шарашка строила

    #1207129
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