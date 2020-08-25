В Крыму открыли два модульных сельских детских сада на 200 мест
В сёлах Пятихатка и Янтарное Красногвардейского района состоялось открытие двух дошкольных образовательных учреждений.
Каждое дошкольное учреждение рассчитано на 100 мест. Модульные детские сады выполнены по схожим проектам, индивидуальности добавляет цветовая гамма и внешняя территория.
Руководитель детского сада «Родничок» и Пятихатской школы Ольга Соловьева провела экскурсию по учреждению. Все выполнено по современным нормам и стандартам. Детей уже ждут уютные группы, просторный музыкальный и спортивный зал.
В с. Янтарное руководитель нового дошкольного учреждения «Яблочко» и Янтарненской школы Юлия Цыпляева рассказала о работе учреждения. С детьми уже занимаются педагоги, увлекательной для детей стала работа с 3D принтером и сложным конструктором. Воспитатели надеются привить детям интерес к современным технологиям и робототехнике.
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26.08.2012:02:23