Тяжелый зубофрезерный станок 5А342П

Первая станкостроительная компания, г. Челябинск, изготовила очередной зубофрезерный станок модели 5А342П, станок позволяет нарезать цилиндрические зубчатые колеса до 2000 мм с максимальным модулем 25.

Без больших зубчатых колес вы не сможете вращать башню танка, стрелу крана или большую цементную печь.

Зубофрезерный станок 5а342 © Фото из открытых источников

От идеи до воплощения:

Специалисты станкостроительной компании сначала спроектировали модели новых гидростанций станка, электрошкаф и пульт управления, а потом воплотили это в жизнь, использовав современные комплектующие.

Гидростанция станка 5а342п © Фото из открытых источников

Станция смазки станка 5а342п © Фото из открытых источников

Контролер Японский, а мозги Российские.

За логику работы станка отвечает промышленный контроллер фирмы ОМРОН. Специалисты компании разработали интерфейс управления и расширили функционал добавив в него базовые станочные циклы.

зубофрезерный станок 5А342П © Фото из открытых источников