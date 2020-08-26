Тяжелый зубофрезерный станок 5А342П
Первая станкостроительная компания, г. Челябинск, изготовила очередной зубофрезерный станок модели 5А342П, станок позволяет нарезать цилиндрические зубчатые колеса до 2000 мм с максимальным модулем 25.
Без больших зубчатых колес вы не сможете вращать башню танка, стрелу крана или большую цементную печь.
Зубофрезерный станок 5а342 © Фото из открытых источников
От идеи до воплощения:
Специалисты станкостроительной компании сначала спроектировали модели новых гидростанций станка, электрошкаф и пульт управления, а потом воплотили это в жизнь, использовав современные комплектующие.
Гидростанция станка 5а342п © Фото из открытых источников
Станция смазки станка 5а342п © Фото из открытых источников
Контролер Японский, а мозги Российские.
За логику работы станка отвечает промышленный контроллер фирмы ОМРОН. Специалисты компании разработали интерфейс управления и расширили функционал добавив в него базовые станочные циклы.
зубофрезерный станок 5А342П © Фото из открытых источников
Читайте также...
- Модернизированный горизонтально-расточной станок 2А637
- Горизонтально-расточной станок 2А637 для завода Красный-Октябрь
- Токарно-карусельный станок с ЧПУ 1Л532 Ф3 передан Заказчику