«Группа ГАЗ» разработала автобус на сжиженном природном газе

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«Группа ГАЗ» представила автобус, работающий на сжиженном природном газе (LNG). Флагманская городская модель ЛиАЗ-5292 LNG является первым российским сертифицированным автобусом, в котором применяется новое экологически чистое топливо. ЛиАЗ-5292 LNG расширяет линейку газовой техники «Группы ГАЗ», выпускающей модельный ряд автобусов и коммерческих автомобилей на сжатом природном газе (CNG). Автобус ЛиАЗ-5292 LNG был представлен на церемонии открытия комплекса по производству сжиженного природного газа, состоявшейся сегодня в Магнитогорске.

«Группа ГАЗ» разработала автобус ЛиАЗ-5292 LNG (liquefied natural gas — сжиженный природный газ). Автобус прошел сертификационные испытания и получил одобрение типа транспортного средства. На мероприятии в Магнитогорске состоялась первая заправка автобуса газовым топливом, произведенным в новом комплексе по сжижению природного газа. В дальнейшем машина отправится в тестовую эксплуатацию на регулярных маршрутах Челябинска, который входит в список регионов-участников нацпроекта «Экология». После проведения тестовой эксплуатации Ликинский автобусный завод начнет подготовку к выпуску первой опытно-промышленной партии автобусов ЛиАЗ-5292 LNG, запланированному на четвертый квартал этого года.

Новая модификация автобуса ЛиАЗ-5292 LNG рассчитана на перевозку 106 пассажиров и сохраняет все преимущества базовой модели: низкий уровень пола, просторную накопительную площадку, систему книлинг, которая позволяет наклонять кузов автобуса в сторону дверей для удобной посадки и высадки пассажиров. В автобусе установлена система кондиционирования с равномерным распределением потоков воздуха по всему салону. ЛиАЗ оборудован механической аппарелью для беспрепятственного въезда в салон маломобильных пассажиров, специальными местами для инвалидной коляски, кнопками связи с водителем.

В автобусе ЛиАЗ-5292 LNG газовое топливо заправлено в криобак вместимостью 375 л, расположенный в заднем свесе машины. Объем криобака автобуса обеспечивает запас хода машины на одной заправке свыше 300 км. Технологии, применяемые при хранении топлива в баке, сохраняют постоянную температуру топлива -160°С и гарантируют отсутствие чувствительности топлива к температуре окружающей среды. ЛиАЗ-5292 LNG комплектуется отечественным газовым двигателем ЯМЗ-536.

Использование природного газа позволяет существенно снизить топливные затраты по сравнению с бензином и дизельным топливом. Кроме того, природный газ является одним из самых экологичных видов моторного топлива. Основное преимущество технологий LNG по сравнению с другими видами газового топлива — большой запас хода между заправками.

«Группа ГАЗ» является ведущей компанией в России по производству коммерческого транспорта на газовом топливе. Компания выпускает полный модельный ряд техники на сжатом природном газе (compressed natural gaz, CNG): автобусы всех классов и назначений, легкие коммерческие, грузовые автомобили и специальную технику, созданную на их базе. Каждая модель перед началом серийного производства проходит длительные испытания для обеспечения безопасности и надежности: на испытательных полигонах, в сложном рельефе, в условиях тестовой эксплуатации на реальных маршрутах. Партнерство «Группы ГАЗ» с ведущими производителями газового оборудования, полный цикл испытаний и современные технологии производства позволяют обеспечить максимальную надежность работы техники.