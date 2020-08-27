В Томске открыто новое производство автомобильных дисков под маркой Khomen Wheels
В городе Томск, на базе производственной компании «СТАЛЬТОМ», открыт цех по произовдству автомобильных дисков под торговой маркой Khomen Wheels («хомен вилс»).
Компания с новейшим передовым оборудованием и современными технологиями обладает полным циклом производства — от проектирования и изготовления пресс-форм, до литья, обработки и покраски на автоматизированной линии. Имеет свою современную лабораторию по испытанию продукции.
Налажена производственная линия полного цикла, позволяющая производить до 20.000 легкосплавных дисков в месяц.
Ассортимент «Хомен вилс» постепенно расширяется, следуя за потребностями автомобильного рынка. Одним из конкурентных преимуществ компании, является возможность изготовления пресс-форм для автомобильных дисков. Покраска изделий осуществляется порошковыми и жидкими красками на автоматизированной итальянской линии. Используется передовое оборудование по распылению краски WAGNER.
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