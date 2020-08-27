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Новые заводы и цеха

В Томске открыто новое производство автомобильных дисков под маркой Khomen Wheels

 © steeltom.ru

В городе Томск, на базе производственной компании «СТАЛЬТОМ», открыт цех по произовдству автомобильных дисков под торговой маркой Khomen Wheels («хомен вилс»).

Компания с новейшим передовым оборудованием и современными технологиями обладает полным циклом производства — от проектирования и изготовления пресс-форм, до литья, обработки и покраски на автоматизированной линии. Имеет свою современную лабораторию по испытанию продукции.

Налажена производственная линия полного цикла, позволяющая производить до 20.000 легкосплавных дисков в месяц.

Ассортимент «Хомен вилс» постепенно расширяется, следуя за потребностями автомобильного рынка. Одним из конкурентных преимуществ компании, является возможность изготовления пресс-форм для автомобильных дисков. Покраска изделий осуществляется порошковыми и жидкими красками на автоматизированной итальянской линии. Используется передовое оборудование по распылению краски WAGNER.

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru

 © steeltom.ru
Источник: https://steeltom.ru

  • desr
  • 3
Томская область, автомобильная промышленность, новое производство, малый и средний бизнес
  • Нет аватара termometrix
    27.08.2012:19:32

    Западное промоборудование,основные средства опять не наши,вместе с научной рентой и большой добавленной стоимостью …

    Отредактировано: termometrix~12:23 27.08.20
    #1207242
    • Корбен Далас Корбен Далас
      27.08.2016:57:34

      Но это и шаг вперед в изготовлении продукции с добавленной стоимостью, в сравнении с вывозом за границу металла.

      #1207261
      • Нет аватара termometrix
        27.08.2017:36:42

        Безусловно.Где-то читал,что есть еще одна российская компания-один из лидеров в изготовлении

        автомобильных дисков,экспортирует много.

        Действительно необходимость от таких дисков в СССР не была в отличие например от США,З.Германии,Японии и пр.

        Отредактировано: termometrix~17:37 27.08.20
        #1207266
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