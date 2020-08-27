В Крыму открыт финальный участок автотрассы «Таврида»
Трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, официально открыта в Крыму.
Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.
Четырёхполосная автомобильная дорога «Таврида» первой технической категории располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.
Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.
Более 250,7 километров современного дорожного покрытия создано с применением лучших отечественных и зарубежных технологий. В рамках проекта было построено 123 искусственных сооружения — это мосты и путепроводы, 18 транспортных развязок.
Строительство многофункциональных зон (МФЗ)и заправочных станций прилегающих к трассе Таврида закончится в 2021 году. Будет введено в эксплуатацию 6 МФЗ и 12 АЗС. Работы ведутся в рамках инвестиционных соглашений.
Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.
©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3MH66a_vaOE
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