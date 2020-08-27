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Дорожное строительство

В Крыму открыт финальный участок автотрассы «Таврида»

 © img.c-inform.info

Трасса «Таврида», соединяющая Керчь и Севастополь, официально открыта в Крыму.

Проезд по «Тавриде» от Керчи до Симферополя, по расчетам Минтранса Крыма, займет около двух часов, а от Керчи до Севастополя — менее трех. Сейчас путь от Керчи до Симферополя в среднем можно преодолеть за 3,5 часа.

Четырёхполосная автомобильная дорога «Таврида» первой технической категории располагается в границах двух субъектов Российской Федерации — в Республике Крым и в городе федерального значения Севастополе. Строительство разбито на семь этапов, шесть из которых ведутся на территории Республики Крым (237,2 км). До конца 2020 года будет введено в эксплуатацию 250,7 км от Керчи до Севастополя.

Трасса «Таврида» — четырехполосная автодорога первой технической категории, которая станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Строительство дороги началось в 2017 году, стоимость проекта превышает 140 млрд рублей. Средства предусмотрены федеральной целевой программой развития Крыма и Севастополя. Дорога будет проложена в обход населенных пунктов, оборудована надземными пешеходными переходами, путепроводами и двухуровневыми транспортными развязками, что позволит значительно сократить время в пути.

Более 250,7 километров современного дорожного покрытия создано с применением лучших отечественных и зарубежных технологий. В рамках проекта было построено 123 искусственных сооружения — это мосты и путепроводы, 18 транспортных развязок.

Строительство многофункциональных зон (МФЗ)и заправочных станций прилегающих к трассе Таврида закончится в 2021 году. Будет введено в эксплуатацию 6 МФЗ и 12 АЗС. Работы ведутся в рамках инвестиционных соглашений.

Завершение строительства трассы запланировано на конец 2023 года.

©Видео с youtube.com/ https://www.youtube.com/embed/3MH66a_vaOE
Источник: https://tass.ru/obschestvo/9305725

Крым, Севастополь, Росавтодор, Р-260 Таврида, дорожное строительство
  • Alexander Rudkowski Alexander Rudkowski
    27.08.2015:59:47

    Открыт и ввод в эксплуатацию — в чем разница?

    Достраивайте и переходите на М12

    Отредактировано: Alexander Rudkowski~16:03 27.08.20
    #1207256
    • Великоросс Великоросс
      27.08.2016:32:29

      Владимир Путин открывает движение по трассе «Таврида"

      ©Видео с youtube.com

      Отредактировано: Великоросс~16:37 27.08.20
      #1207259
    • Нет аватара termometrix
      27.08.2017:13:26

      М12-важный и стратегический проект,как МТК З.Европа-З.Китай,конечно и ЦКАД.Я бы добавил еще и Владивосток-Находка и др.Посмотрим.

      #1207263
    • exhausted1987 exhausted1987
      27.08.2017:28:41

      Открыть планировали в декабре, но сдали досрочно сейчас.

      #1207264
  • Human RS Human RS
    27.08.2016:07:16

    Отлично!    

    Надо отдать должное Путину он знает толк в машинах и на чем надо открывать новую федеральную трассу своей страны     Одно достижение наших строителей, а второе триумф нашей автомобильной промышленности.

     © s0.rbk.ru

    В догонку к новости:

    https://rk.gov....ticle/show/8644

    Строительство многофункциональных зон и заправочных станций прилегающих к трассе Таврида закончится в 2021 году

    Строительство многофункциональных зон и заправочных станций, прилегающих к трассе Таврида, закончится в 2021 году.

    Министр транспорта Республики Крым Сергей Карпов, сообщил, что будет введено в эксплуатацию 6 МФЗ и 12 АЗС. Работы ведутся в рамках инвестиционных соглашений. Для ускорения строительства была введена этапность.

    «Были определены наиболее подготовленные места для начала проведения строительно-монтажных работ», — добавил министр.

    Компании-инвесторы «ТЭС» и «Кедр» уже приступили к отсыпке будущих площадок под МФЗ и заправочных комплексов. На первом этапе будут вводиться заправочные станции, потом достраиваться до МФЗ.

    В свою очередь, по словам Сергея Карпова, компания-инвестор ООО «МФК Таврида», еще не приступила к подготовительным работам, потому что возникли сложности на стадии согласования архитектурных проектов, земельных участков.

    Многофункциональные зоны будут включать в себя площадки отдыха, объекты сервиса, в том числе автомобильного, кемпинги и территории для размещения рынков сельхозпродукции.

    Отредактировано: Human RS~16:15 27.08.20
    #1207257
    • Бобер Бобров Бобер Бобров
      27.08.2017:37:43

      Аурус на триумф пока не тянет. Будет коммерчески успешным, тогда можно и о триумфе говорить.

      #1207267
    • Владислав Хромов Владислав Хромов
      27.08.2017:42:03

      Трассу Амур ВВП открывал на Приоре. Так что прогресс налицо)

      #1207268
      • Human RS Human RS
        27.08.2017:56:11

        О чем и речь     Только не на Приоре, а на Калине.

        Отредактировано: Human RS~17:56 27.08.20
        #1207269
  • Нет аватара termometrix
    27.08.2017:10:38

    + Поздравляю!

    #1207262
  • Бобер Бобров Бобер Бобров
    27.08.2017:31:08

    https://sdelano...u/blogs/134242/

    Месяц назад же открывали. Непонятно из новости какие изменения произошли. Открыли участок от Симферополя до Севастополя?

    #1207265
    • Human RS Human RS
      27.08.2017:57:37

      Открыли участок от Симферополя до Севастополя?

      Да.

      #1207271
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