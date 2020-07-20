Четырехполосное движение открыто на «Тавриде» от Керчи до Симферополя

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Симферополь, 20 июля. Крыминформ. Генеральный подрядчик строительства трассы «Таврида» — компания «ВАД» — открыл движение транспорта по четырем полосам на участке от Белогорска до Симферополя. Теперь четырехполосное движение организовано на протяжении трассы от Керчи до Симферополя. Об этом сообщил пресс-секретарь подрядчика Григорий Назаров.

«Сегодня открылось рабочее движение по четырем полосам „Тавриды“ от Белогорска до Симферополя, — сообщил Назаров. — До понедельника транспорт на 4 этапе строительства продолжал двигаться по двум полосам с разрешенной скоростью до 60 километров в час. С запуском четырех полос она увеличена до 90 километров в час, за исключением четырех участков, где открыты временные наземные пешеходные переходы».

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Переходы установлены на перекрестках Русаковка — Зеленогорское, Цветочное — Ароматное, сел Крымская Роза и Донское — здесь движение сужено до двух полос, а максимальная разрешенная скорость снижена до 50 километров в час. По мере готовности надземных пешеходных переходов участки будут переводиться на четырехполосное движение. «Для жителей поселка Зуя сегодня открыты на полное развитие две транспортных развязки. Первая из них расположена в начале поселка ближе к Симферополю, вторая построена в конце поселка перед селом Крымская Роза. Она представляет собой две разворотных петли со съездом в Зую и выездом из неё», — добавил Назаров.

По оценке представителя компании, увеличение пропускной способности на участке «Тавриды» от Белогорска до Симферополя позволит ликвидировать пробки на подъезде к столице республики.

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30 июня было открыто рабочее движениепо четырем полосам «Тавриды» на участке от Керчи до Белогорска. Разрешенная скорость движения транспорта была увеличена с 60 километров в час до 90 километров в час. Для контроля за соблюдением скоростного режима установлены мобильные камеры фиксации нарушений.

Строительство новой трассы «Таврида» ведет санкт-петербургская компания «ВАД». Четырехполосная автодорога первой технической категории станет основой развития новой транспортной системы Крыма. Длина первых семи этапов трассы составит 250,7 км (из них по территории Республики Крым — 237,5 км, по территории Севастополя — 13,2 км).

Полностью строительно-монтажные работы планируется завершить в сентябре, тогда будет запущено четырехполосное движение на всём протяжении «Тавриды» от Керчи до Севастополя. В настоящее время общая готовность трассы составляет 92%, ввод объекта в эксплуатацию запланирован на декабрь 2020 года.

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https://mintrans.gov.ru/