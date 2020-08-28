Обход «тёщиного языка» официально открыли на трассе «Байкал» в Шелеховском районе Иркутской области

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Утром 28 августа на трассе «Байкал» в Шелеховском районе официально открыли обход «тёщиного языка».

Как сообщалось ранее, открытие обхода аварийно-опасного серпантина на трассе «Байкал» в Шелеховском районе запланировали на 28 августа. Вновь построенный участок короче существующего на 3 км, его протяженность составила 9,7 км. Дорога имеет две полосы, а также дополнительную, третью, на подъем протяженностью 7 км. Трасса стала более безопасной: здесь нет крутых поворотов и больших уклонов проезжей части.

Новый участок обеспечит проезд более 10 тысяч машин ежедневно.

Строительство обхода начали с нуля в марте 2018 года.

На отрезанном участке «тёщиного языка» планируют обустроить горнолыжную трассу.

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

© rosavtodor.gov.ru

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