Первый цифровой двойник двигателя ДМ-185 прошел верификационные испытания

© sinara-group.com

На Уральском дизель-моторном заводе (УДМЗ, входит в холдинг «Синара-Транспортные Машины») прошли верификационные испытания цифрового двойника двигателя 6ДМ-185Т семейства перспективных двигателей ДМ-185. Полученные данные успешно верифицированы для дальнейшего тестирования силовой установки на виртуальном полигоне.

Специалисты УДМЗ проверили соответствие рассчитанных программой показателей реальным. Технология цифрового двойника моделирует более 70 параметров систем двигателя, в том числе термометрические и тензометрические характеристики и показывает перспективу износа тех или иных узлов. Анализ стендовых испытаний станет базой для коррекции алгоритма расчета виртуальной копии и добавления дополнительных параметров и коэффициентов. Усовершенствование математической модели позволит получать более точные результаты в виртуальном пространстве.

Разработка цифрового двойника 6ДМ-185Т является первым этапом внедрения новой технологии проектирования двигателей на УДМЗ. Данный двигатель устанавливается на маневровый локомотив с электропередачей и двухдизельной силовой установкой ТЭМ14М. Машина предназначена для маневрово-вывозной и горочной работы. На локомотиве установлена интеллектуальная система управления двигателем, система автоматического запуска дизелей при увеличении нагрузки, а также предпусковые обогреватели дизельных двигателей. Тепловоз соответствует современным экологическим требованиям, существенно снижен расход топлива, а срок службы двигателя увеличен до 40 лет.

После завершения работы над двойником 6ДМ-185Т разработчики приступят к проектированию следующей цифровой модели двигателя модификации 16ДМ-185.

«Холдинг СТМ активно внедряет цифровые платформы в процессы проектирования, производства и сервиса продукции транспортного машиностроения. Это относится ко всей линейке выпускаемой продукции: электровозам, тепловозам, системам и компонентам, а также городскому транспорту, — отметил первый заместитель генерального директора СТМ Яков Коп. — Важнейшее направление в инжиниринге — это создание цифровых двойников. Они позволяют сократить сроки вывода продукта на рынок, повысить качество проектных решений и, в конечном счете, более полно удовлетворить требованиям заказчика».

На УДМЗ разрабатывается целое семейство двигателей нового поколения на базе ДМ-185. Силовые установки мощностью от 750 до 4500 кВт предназначены для широкого применения в судостроении, локомотивостроении, карьерной технике и объектах малой энергетики.