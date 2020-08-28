Новости судостроения

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1. 26 августа 2020 года на судостроительном заводе «Окская судоверфь» (Нижегородская область) спущено на воду пятое для компании «Петротранс» многоцелевое сухогрузное судно дедвейтом 8144 тонн проекта RSD59 «Петротранс — 5905».

Окская судоверфь строит 15 судов проекта RSD59 (первых пять для судоходной компании «Петротранс», десять следующих — судоходной компании «Астрол»).

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Суда серии могут использоваться для транспортировки генеральных, навалочных, контейнерных, лесных, зерновых и крупногабаритных грузов, опасных грузов классов 1.4S, 2, 3, 4, 5, 6.1, 8, 9 МК МПОГ и Приложения В Кодекса ВС в Каспийском море, а также в Средиземном, Черном, Балтийском, Белом, Северном морях, включая рейсы вокруг Европы и в Ирландское море зимой.

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2. 24 августа 2020 года на судостроительном производстве АО «КАМПО» (Московская область) произведена закладка очередного в серии большого гидрографического катера проекта 23370 Г, зав. № 503.

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Катер будет проходить службу в составе Гидрографической службы Северного флота.

Суда проекта 23370 Г предназначены для выполнения лоцмейстерских и гидрографических работ, постановки (съемки) и обслуживания плавучих предостерегательных знаков, доставки обслуживающего персонала, ремонтных бригад, продовольствия, топлива и других грузов на береговые объекты, в том числе расположенные на необорудованном побережье.

Катера имеют возможность с помощью эхолота оперативно промерять глубины в местах постановки плавучих знаков.

Модульные гидрографические катера катамаранного типа проекта 23370 Г являются новой версией многофункциональных судов проекта 23370М.

Водоизмещение катера составляет около 140 тонн. Катера строятся в интересах Управления навигации и океанографии МО РФ для использования гидрографической службой ВМФ РФ.

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3. В июне 2020 года на СЗ «Чкаловская судоверфь» (Нижегородская область) начато строительство катера-бонопостановщика проекта ВС1415Б.

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© Фото из открытых источников

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4. Благовещенский судостроительный завод (Амурская область) ведет работу по строительству малых рыболовных сейнеров. Два судна сейчас находятся в стадии завершения формирования корпусов.

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Кроме этого, ведется подготовка конструкторской документации на производство рыболовного бота для заказчиков из Якутии, а также преддоговорная работа по заключению контрактов на строительство средне добывающих судов для рыболовных компаний Дальнего Востока.

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5. В водно-моторном клубе «Десант-1» (Москва) ведется строительство плавучей дачи.

На судне сформированы 2 палубы. Окончены сварочные работы.

закончили сварочные работы © Фото из открытых источников

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6. 8 августа 2020 года в Севастопольском филиале Нахимовского военно-морского училища состоялось торжественное вручение катера «РИФ 68», построенного судостроительным заводом «Риф» (Ростовская область) специально для безопасного прохождения курсантами училища практики на воде.

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7. Новости о деятельности «Псковской лодочной верфи»

© Фото из открытых источников

7.1. Очередной катер «Курьер» постройки «Псковской лодочной верфи» (Псковская область) отправлен в город Плёс на Волге. Судно предназначено для обслуживания туристов, приезжающих в живописный Плёс, где создавал свои полотна Левитан.

7.2. Очередную партию из 9 больших промысловых лодок «Камчатка» отгрузила «Псковская лодочная верфь» в одно из рыбодобывающих хозяйств Ямало- Ненецкого автономного округа.

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Эти лодки специально спроектированы для профессионального промысла, имеют большую грузоподъемность, удобны в работе, надежны и быстроходны. На псковских «Камчатках» ведут промысел рыбаки во всех регионах РФ от Балтики до Камчатки.

7.3. «Псковская лодочная верфь» приступила к подготовке постройки промысловых судов для профессионального вылова рыбы на крупных внутренних водоемах и в прибрежной зоне морей.

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Проект разработан конструкторским бюро Альберта Назарова «Albatross Marine Design». При проектировании судна учтены современные тенденции развития малого промыслового флота. На базе унифицированного корпуса могут быть построены суда типа сейнер-траулер, ярусолов и пр. с различными видами промыслового оборудования.

Длина судна 11,4 м., ширина 4,1 м. грузоподъемность 8,5 тонн, полное водоизмещение 18,5 тонн. Судно рассчитано на движение в большом диапазоне скоростей в зависимости от мощности главного двигатели — от 12 до 25 узлов.

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