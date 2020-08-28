«НОВАТЭК» поставил первую партию СПГ в ОАЭ

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ПАО «НОВАТЭК» сообщает о первой поставке сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Объединенные Арабские Эмираты, которую осуществило дочернее общество Компании NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. в рамках спотового краткосрочного контракта. Партия была перевалена в Европе на конвенциональный СПГ-танкер «Ямал Спирит» и доставлена в полном соответствии с графиком в СПГ-терминал Jebel Ali.

«С нашей первой поставкой в Объединенные Арабские Эмираты, „НОВАТЭК“ расширяет географию потребителей СПГ, — отметил Первый заместитель Председателя Правления ПАО „НОВАТЭК“ Лев Феодосьев. — Высококачественная ресурсная база в российском арктическом регионе, современные технологии, используемые на СПГ-проектах „НОВАТЭКа“, и отработанные логистические решения позволяют обеспечить конкурентоспособные поставки СПГ практически на любые мировые рынки».

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».