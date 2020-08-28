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Экспорт

«НОВАТЭК» поставил первую партию СПГ в ОАЭ

 © www.novatek.ru

ПАО «НОВАТЭК» сообщает о первой поставке сжиженного природного газа (СПГ) с проекта «Ямал СПГ» в Объединенные Арабские Эмираты, которую осуществило дочернее общество Компании NOVATEK Gas & Power Asia Pte. Ltd. в рамках спотового краткосрочного контракта. Партия была перевалена в Европе на конвенциональный СПГ-танкер «Ямал Спирит» и доставлена в полном соответствии с графиком в СПГ-терминал Jebel Ali.

«С нашей первой поставкой в Объединенные Арабские Эмираты, „НОВАТЭК“ расширяет географию потребителей СПГ, — отметил Первый заместитель Председателя Правления ПАО „НОВАТЭК“ Лев Феодосьев. — Высококачественная ресурсная база в российском арктическом регионе, современные технологии, используемые на СПГ-проектах „НОВАТЭКа“, и отработанные логистические решения позволяют обеспечить конкурентоспособные поставки СПГ практически на любые мировые рынки».

ПАО «НОВАТЭК» — крупнейший независимый производитель природного газа в России, и в 2017 году Компания вышла на международный рынок СПГ в связи с успешным запуском проекта «Ямал СПГ». Созданная в 1994 году, Компания занимается разведкой, добычей, переработкой и реализацией газа и жидких углеводородов. Месторождения и лицензионные участки дочерних и зависимых обществ «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе, крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80% добычи газа в России и приблизительно 15% мирового объема добычи газа. «НОВАТЭК» является публичным акционерным обществом, учрежденным в соответствии с законодательством Российской Федерации. Акции «НОВАТЭКа» котируются в России на Московской бирже, Глобальные Депозитарные Расписки — на Лондонской фондовой бирже (LSE) под символом «NVTK».
Источник: http://www.novatek.ru/ru/press/releases/index.php?id_4=4047

НОВАТЭК, СПГ, ОАЭ
  • Нет аватара WJ
    28.08.2016:26:53

    Что-то я не понял многоходовочку. У ОАЭ своего газа нет? Или они продали свой настолько дорого, что смогли купить наш, который дешевле?

    #1207391
    • Holso Stitchred Holso Stitchred
      28.08.2019:10:19

      Мне кажется, нашим оказалось выгоднее продать свой газ арабам, которые в свою очередь реэкспортируют его на те рынки, которые по тем или иным причинам для нас закрыты или неудобны в плане логистики.

      #1207403
  • Нет аватара ASAP
    28.08.2022:49:36

    Там же Катар под боком?! Мировой лидер и всё такое. Конечно, у них нам на берегах болота всякие конфликты и противоречия, но как-то неожиданно, что проще в ОАЭ оказалось привезти сжижу буквально за тридевять земель.

    #1207418
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