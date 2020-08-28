Новости судостроения

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На судостроительном заводе «Залив» (г. Керчь, р. Крым) спущено на воду кабельное судно «Волга» проекта 15310, строящееся для ВМФ России.

Назначение кабельных судов проекта 15310 — прокладка и ремонт линий связи, в том числе в полярных широтах. Водоизмещение кабелеукладчика — около 8000 тонн, длина — порядка 140 м, ширина — 19 м, осадка — 4 м. Они способны брать на борт до 5 тысяч тонн грузов. Автономность судна — до двух месяцев.

© Фото из открытых источников

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2. 28 августа 2020 года в п. Жигалово (г. Иркутск) на Жигаловской Ремонтно-эксплуатационной базе Байкало-Селенгинского района Водных Путей и Судоходства состоялась закладка второго обстановочного судна проекта 3052.

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Обстановочное судно имеет следующие основные технические характеристики: длина габаритная 35,8 м, ширина габаритная 6,0 м, высота борта 2,6 м, осадка наибольшая 1,4 м, мощность главных двигателей 2×165 кВт, скорость хода максимальная 24,0 км/ч, экипаж 6 человек, класс Российского Речного Регистра «X О — пр 2.0 (лед 20)».

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Теплоход будет оборудован новейшими системами управления судовой энергетической установкой, устройствами для обслуживания судоходной обстановки на внутренних водных путях, современными средствами связи и навигации.

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3. На ООО «Ливадийский РСЗ» (Приморский край) в январе 2020 года были заложены кили двух мотоботов проекта БПТ02.

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Мотоботы будут построены по заказу Группы компаний «Доброфлот».

© lrsz.ru

© lrsz.ru

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4. В конце 2019 года для чистки русла реки Мургаб Марыйского велаята Туркменистана был закуплен земснаряд Миасс 400/40 ― судно для очистки дна от илистых наносов.

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— Земснаряд способен работать при глубине воды до восьми метров, при замене оборудования глубина обработки дна может быть и больше. Имеется свой дизель­генератор, позволяющий автономно снабжать агрегат электроэнергией, при наличии ЛЭП можно подключаться и к сети. Есть возможность удлинять трубу, через которую производится вынос ила и грунта с водой, при этом после фильтрации вода возвращается в реку. Транспортировка агрегата возможна в рабочем состоянии или при несложной разборке его части. Рады сотрудничеству с Туркменистаном, нам понравились люди, их желание учиться и осваивать новое, ― рассказал прораб-энергетик АО «Гидромеханизация», город Миасс, Челябинская область (РФ).

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