Силовые машины досрочно выполнили модернизацию 21-го по счёту гидроагрегата Волжской ГЭС

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Обновленный гидроагрегат со станционным номером 19 — уже 21-й по счету, на котором заменена турбина, и 14-й, на котором заменен генератор. В соответствии с проектом модернизации «Силовые машины» выполнили работы по замене турбины, генератора, системы возбуждения, системы автоматики и вспомогательного оборудования.

Новая турбина имеет улучшенную конструкцию и отличается высокой степенью экологической безопасности. Обновленное рабочее колесо имеет пять лопастей вместо прежних шести и рассчитано на повышенный расход воды через турбину. Улучшенные технические характеристики агрегата в перспективе позволят увеличить его мощность на 10,5 МВт.

Сегодня на Волжской ГЭС «Силовые машины» продолжают модернизацию гидроагрегатов № 10 (замена турбины и генератора) и № 19 (замена генератора). Программа комплексной модернизации станции предусматривает полное обновление гидроагрегатов, после чего мощность Волжской ГЭС планируется увеличить до 2744,5 МВт.

Всего на Волжской ГЭС установлено 23 гидроагрегата. Их обновление проводится в рамках Программы комплексной модернизации РусГидро.