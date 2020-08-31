В Пензенской области запущена вторая очередь производства эластичного пенополиуретана

© static.tildacdn.com

Компания «Кузнецкий технопарк» (входит в «ФомЛайн») 27 августа запустила в Кузнецке Пензенской области вторую очередь своего одиннадцатого по счету производства эластичного пенополиуретана (поролона), предназначенного для выпуска товаров для сна.

Площадка, предназначенная для реализации проектов компании «ФомЛайн», занимает 22,5 гектаров.

Инвестиции составили около 1,5 млрд руб. Планируемый объем производства матрасов около 600 тыс. штук в год.

«Новое производство стало второй очередью вертикально интегрированного завода по производству эластичного пенополиуретана (ЭППУ), которое разместилось на территории «Кузнецкого технопарка». Общий объем инвестиций в интегрированный завод превышает 3 млрд руб., из них 1,5 млрд — это вложения непосредственно в производство матрасов и подушек. На полную мощность мы рассчитываем выйти за пару лет: до конца 2020 года предприятие выпустит около 200 тыс. изделий, в 2021 году — 400 тыс., в 2022 году — уже 600 тыс., — сообщил совладелец компании Артур Согомонян.

За год работы завод уже выпустил 11,149 тыс. тонн эластичного пенополиуретана из которых около 30% продукции было отправлено на экспорт в Белоруссию, Литву, Азербайджан, Грузию, Армению, Финляндию, Эстонию, Германию и Турцию.

По данным компании, в настоящее время объем потребления матрасов в России составляет около 5 млн штук в год, из которых на беспружинные приходится не более 15%. При этом компания ожидает, что уже к 2024 году 45% рынка товаров для сна займут изделия из пенополиуретана.

Сообщается, что на новом заводе значительная часть матрасов будет скручиваться и поставляться заказчикам в коробках высотой до 60 см. Благодаря наполнителю из ЭППУ изделие сможет быстро восстановить свои свойства после вскрытия упаковки. Такие матрасы удобны для реализации как через обычные магазины, так и в онлайн-формате. При этом компактность позволит существенно сократить логистические затраты, что положительно скажется на себестоимости продукта.

Компания «ФомЛайн» является крупнейшим производителем эластичного пенополиуретана на территории России и СНГ. В состав компании входит 11 заводов на территории России, Казахстана, Узбекистана, Сербии, работает 1200 сотрудников. Пенополиуретан используется производителями мебели и матрасов в качестве наполнителя. Также есть специальные продукты для легкой промышленности, автомобильной отрасли и для товаров хозяйственного назначения. Продажи ведутся через оптовые дилерские компании.

Первая очередь крупнейшего в России и Европе завода по производству эластичного пенополиуретана мощностью 30 тыс. тонн с объемом инвестиций 1,7 млрд рубл. была открыта в июле 2019 года.