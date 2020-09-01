Египет засыпало российским зерном. Россия обеспечила 80% поставок пшеницы в страну

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Проблемы со сбором зерна в ЕС и хороший урожай в Российской Федерации позволили российской пшенице занять рекордные 80% рынка Египта — крупнейшего импортера этого зерна в мире. С начала сезона местная госкомпания GASC закупила в нашей стране почти 2,3 млн тонн пшеницы, максимальный объем для этого периода. По мнению экспертов, Египет торопится пополнить запасы зерна на фоне пандемии.

С начала сезона по 25 августа египетская госкомпания GASC приобрела 2,29 млн тонн российской пшеницы — это 80% всего объема (2,88 млн тонн), купленного GASC за этот период, следует из подсчетов «Русагротранса». Для сравнения: на аналогичную дату прошлого сезона GASC закупила 1,78 млн тонн пшеницы, из которых 40% пришлось на Россию, 18% — на Украину, остальное — на Румынию.

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В целом в минувшем сезоне GASC приобрела 6,33 млн тонн пшеницы.

На российское зерно пришлось 52% контрактов, еще 18% было куплено в Румынии, доля Украины и Франции — 16% и 14% соответственно. В этом сезоне на Украину пока приходится 18% контрактов, на Румынию — 2%.

Руководитель аналитического центра «Русагротранса» Игорь Павенский говорит, что Россия теряла долю на тендерах GASC последние два сезона из-за высокого урожая и экспорта пшеницы из Румынии, а в прошлом сезоне добавились растущие объемы с Украины и Франции. В этом году со сбором зерна в Европе проблемы, а в России, напротив, хороший урожай, отмечает директор «Совэкона» Андрей Сизов:

«В пользу активного экспорта и ситуация внутри страны — производители активнее, чем в прошлом году, продают урожай по высоким рублевым ценам, у экспортеров, в отличие от прошлого года, есть маржа».

Гендиректор Института конъюнктуры аграрного рынка Дмитрий Рылько отмечает, что Египет — крупнейший импортер пшеницы в мире, почти все поставки в последние годы проходят через GASC. По его словам, в этом сезоне госкомпания уже купила огромный объем российской пшеницы, ее доля в контрактах также стала рекордной.

Как следует из данных «Русагротранса», крупнейшим поставщиком российской пшеницы для GASC стала «Мирогрупп» — трейдер «Деметра-холдинг» (более 50% — у ВТБ, остальное — у «Агроновы» Таймураза Боллоева и Marathon Group Александра Винокурова и Сергея Захарова). Компания заключила контракты на 710 тыс. тонн пшеницы. В «Деметра-холдинге» цифру подтвердили. Еще 510 тыс. тонн пшеницы для GASC обеспечит Объединенная зерновая компания (ОЗК), 414 тыс. тонн — группа АСТ, 330 тыс. тонн — ТД «Риф», следует из данных «Русагротранса». В ОЗК уточнили, что структура группы Grainexport SA в этом сезоне выиграла тендеры на поставку 420 тыс. тонн пшеницы, еще 90 тыс. тонн купили у ОЗК международные трейдеры для поставок на GASC. В АСТ и ТД «Риф» на вопросы «Ъ» не ответили.

По словам Игоря Павенского, участвующий в тендерах GASC трейдер получает возможность заключить контракты на большой объем и иметь гарантированную оплату при отсутствии проблем с качеством. GASC — довольно капризный покупатель: у экспортеров были споры с инспекторами, которые выдвигали претензии к наличию в пшенице спорыньи и мака, добавляет Андрей Сизов. Но, по его словам, риски непринятия груза закладываются в цену контракта.

В этом сезоне GASC покупала российскую пшеницу по ценам в диапазоне $205-217 за тонну (FOB).

Господин Павенский отмечает, что последние тендеры проходили напряженно: зачастую экспортерам приходилось снижать цены. Кроме того, ряд тендеров проходят с отсрочкой платежа на полгода.

Пока GASC покупает больше пшеницы и с опережением графика поставок на месяц по сравнению с прошлыми годами, что может быть связано с желанием пополнить запасы на фоне пандемии, полагает Игорь Павенский. Хотя, добавляет он, международные агентства ожидают снижения закупок в целом по сезону. Но господин Рылько считает, что в этом сезоне GASC может закупить пшеницы на уровне прошлого или чуть больше. Связаться с GASC не удалось.

В «Деметра-холдинге» говорят, что продолжат развивать сотрудничество c клиентами из Египта, в частности GASC. В ОЗК намерены перевыполнить объём поставок в этом сезоне, в том числе за счет активной работы на тендерах GASC.