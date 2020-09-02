Новые школы открылись в регионах России: обзор. Часть 12

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1. 1 сентября 2020 года в Заволжском районе Ульяновска состоялось открытие Губернаторского инженерного лицея № 102.

Лицей полностью укомплектован профессиональными педагогическими кадрами, сформировано 33 класса, в них 903 ученика, из них 272 первоклассника. Основное направление деятельности лицея — развитие у школьников креативного инженерного мышления. Образовательная программа разработана таким образом, чтобы раскрывать в учащихся творческий потенциал. Школьники ознакомятся с робототехникой, конструированием, программированием, проектной и исследовательской деятельностью. Кроме того, в лицее созданы профильные лаборатории 3D-дизайна и моделирования.

Директору школы был вручен сертификат на закупку роботов, которые будут перемещаться по лицею, а также на открытие современного дронодрома, аналога которому нет в городе.

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2. В г. Корсаков (Сахалинская область) открылась новая школа № 3.

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Школа построена с нуля, теперь это просторное светлое здание, отвечающее всем современным требованиям, с новыми мебелью и оборудованием, с отдельным корпусом начальной школы и новым стадионом. Все вместе, включая проектирование, обошлось примерно в 600 млн рублей, выделенных из областного бюджета.

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Образовательный процесс в школе № 3 будет вестись в одну смену — первую.

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С сегодняшнего дня в новую школу будут ходить 330 детей.

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3. В с. Александровка Донская (Воронежская область) открыта новая школа на 220 мест.

В павловском селе Александровка Донская открыли новую школу на 220 мест © img.riavrn.ru

На строительство выделили более 332 млн рублей из областного и районного бюджетов. Работы начали в октябре 2019 года.

школа александровка донская начальные классы © riavrn.ru

Общая площадь школьного комплекса составляет 26,6 тыс. кв. м, школы — 7,9 тыс. кв. м. Учебное заведение оборудовали в соответствии со всеми современными технологиями. В здании есть пищеблок, актовый и спортивный залы. Также школьники получили в подарок уникальный для Воронежской области многофункциональный спортивный объект. Кроме того, на территории планируется разбить сельхозучасток, посадить плодово-ягодные деревья.

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4. В селе Байгулово Козловского района (р. Чувашия) открылась новая школа на 165 мест.

В Козловском районе открылась новая школа © mychu.ru

В новом учебном заведении есть все необходимое — компьютерное оборудование, интерактивные доски, сенсорные панели. На первом этаже расположены кабинеты для начальных классов, столовая, медицинский блок, раздевалки, актовый зал и мастерская. На втором этаже — классы для учеников постарше, учительская, библиотека. Школа оборудована лифтом, а на входе есть подъемные платформы. Кроме того, у здания есть пристрой, где обустроены помещения для дошкольников с отдельным входом.

В Козловском районе открылась новая школа © mychu.ru

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5. В посёлке Шахтау г. Стерлитамака (р. Башкирия) открылась новая школа № 9 на 340 мест.

В посёлке Шахтау открылась новая школа © mgazeta.com

Строительство школы на 340 мест началось в апреле 2018 года. Общая площадь учебного заведения — около 6800 кв.метров, застройщик — ООО «А-Строй». Школа включает в себя просторные классы, спортзал, актовый зал, медицинский и пищевой блоки, библиотеку. Учиться в ней будут не только юные жители Шахтау, но и ребята из близлежащих населённых пунктов Стерлитамакского и Ишимбайского районов.

Универсальная спортивная площадка позволит заниматься разными видами спорта комфортно и безопасно. Она предназначена для игры в футбол, волейбол, баскетбол и хоккей. Размеры поля 26 на 40 м. Это уже 12-я по счету многофункциональная спортивная площадка в городе. Практически каждая третья школа Стерлитамака сейчас оснащена аналогичными площадками.

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6. В с. Жуково Уфимского района (р. Башкирия) раскрыла двери для 310 учеников «Школа успеха». Здание рассчитано на 375 человек с обучением с 1 по 11 класс.

© resbash.ru

Комплекс состоит из трех блоков: в первом расположатся начальные классы, во втором — средние и старшие, третий блок включает в себя спортивный зал, столовую с прилегающими подсобными помещениями и актовый зал на 120 человек.

32 свободные субботы уже распланированы: спартакиады, мероприятия, посвященные родному краю, культуре народов республики и селу Жуково. Школа будет работать по триместрам: пять учебных недель сменяет неделя отдыха. Учебное учреждение уже имеет герб, логотип, флаг, значок. В школе есть спортивные залы 24 м на 12 м и 30 м на 18 м, мобильный компьютерный класс, лыжная база, уличные игровые площадки, современное оборудование для кабинетов химии, физики, биологии, информатики, мастерские и кабинет домоводства.

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7. В с. Айдакаево в Белокатайском районе (р. Башкирия) открыта новая школа.

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Здесь освоены новые подходы к проектированию и строительству, что обеспечивает все необходимые условия для развития личности ребенка. Учеников и учителей ждут просторные, уютные, светлые кабинеты, оснащенные современным оборудованием.

Эта новая школа призвана стать современным центром обучения и духовно-нравственного развития молодежи села.

Кроме этого, в отдельном корпусе расположился детский сад для самых юных айдакаевцев.

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8. В г. Красногорск (Московская область) открылось новое здание отделения музыкальной школы.

В Красногорске открылось новое здание отделения музыкальной школы © krasnogorsk-adm.ru

Филиал примет 130 воспитанников, которые до этого занимались в общеобразовательных школах. Из них 111 человек — обучаются хоровому пению, 19 человек — с отделения «сольное эстрадное пение».

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Продолжение следует…