Новая сельская школа открылась в Воронежской области

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1 сентября в селе Ямное Рамонского района Воронежской области открылась новая школа.

Она рассчитана на 1100 обучающихся.

Школа расположена на территории общей площадью более 6 га. Она включает в себя шесть корпусов переменной этажности и разведена на два блока: для младших и для старших классов.

Строительстов вела компания «ВИТ-строй», стоимость возведения и оборудования комплекса учебных зданий составила 906 млн рублей.

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В здании оборудовано несколько спортивных залов, в том числе тренажерный, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для подвижных игр, гимнастики, сдачи норм ГТО, для толкания ядра.

Кроме того, дети смогут посещать кружок хореографии, заниматься музыкой, участвовать в театральных постановках — актовый зал рассчитан на 498 мест (сцена, репетиционное, костюмерное и артистическое помещения, а также отдельная кладовая для хранения декораций и музыкальных инструментов).

Также в школе оборудованы теле-, фото- и видеостудии, звукорежиссерская, зал 3D-визуализации, различные лаборатории и конференц-зал.

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В отдельных кабинетах детей научат обрабатывать древесину и металл, проводить эксперименты. Предусмотрены библиотека с читальным залом и медиатекой, лингафонные кабинеты.

Создана учебно-опытная зона — участок овощных и полевых, а также плодово-ягодных культур.

Раньше яменские школьники обучались в здании 1964 года постройки, рассчитанном на 170 мест. Такой вместимости было недостаточно, поэтому Яменская СОШ была единственной школой Рамонского района, которая работала в две смены.

Для перевозки детей школа получила 3 автобуса.

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Всего в Воронежской области 1 сентября открылись 4 сельские школы.