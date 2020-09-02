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Детские сады и школы

Новая сельская школа открылась в Воронежской области

 © cdnimg.rg.ru

1 сентября в селе Ямное Рамонского района Воронежской области открылась новая школа.

Она рассчитана на 1100 обучающихся.

Школа расположена на территории общей площадью более 6 га. Она включает в себя шесть корпусов переменной этажности и разведена на два блока: для младших и для старших классов.

Строительстов вела компания «ВИТ-строй», стоимость возведения и оборудования комплекса учебных зданий составила 906 млн рублей.

 © ii.domostroyrf.ru

В здании оборудовано несколько спортивных залов, в том числе тренажерный, футбольное поле, беговые дорожки, площадки для подвижных игр, гимнастики, сдачи норм ГТО, для толкания ядра.

Кроме того, дети смогут посещать кружок хореографии, заниматься музыкой, участвовать в театральных постановках — актовый зал рассчитан на 498 мест (сцена, репетиционное, костюмерное и артистическое помещения, а также отдельная кладовая для хранения декораций и музыкальных инструментов).

Также в школе оборудованы теле-, фото- и видеостудии, звукорежиссерская, зал 3D-визуализации, различные лаборатории и конференц-зал.

 © avatars.mds.yandex.net

В отдельных кабинетах детей научат обрабатывать древесину и металл, проводить эксперименты. Предусмотрены библиотека с читальным залом и медиатекой, лингафонные кабинеты.

Создана учебно-опытная зона — участок овощных и полевых, а также плодово-ягодных культур.

Раньше яменские школьники обучались в здании 1964 года постройки, рассчитанном на 170 мест. Такой вместимости было недостаточно, поэтому Яменская СОШ была единственной школой Рамонского района, которая работала в две смены.

Для перевозки детей школа получила 3 автобуса.

 © bloknot-voronezh.ru

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 © moe-online.ru

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 © vrn4you.ru

 © i.mycdn.me

 © i.mycdn.me

 © vyborstroi.ru

Всего в Воронежской области 1 сентября открылись 4 сельские школы.

Источник: https://riavrn.ru/districts/ramonsk...hem-poluchila-v-podarok-3-avtobusa/

новая школа, Воронежская область
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