Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701 в полный рост
Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701 в достройке около СЗ «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург).
Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике.
Основные характеристики проекта 170701: максимальная (габаритная) длина — 81,6 м; ширина — 16 м; скорость — 15 узлов; водоизмещение — 5500 тонн; мощность главного двигателя — 6,2 МВт; общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки; производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.
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