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Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701 в полный рост

 © mvestnik.ru

Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» проекта 170701 в достройке около СЗ «Северная верфь» (г. Санкт-Петербург).

Морозильный траулер-процессор «Капитан Соколов» предназначен для лова трески, пикши и других видов рыб в Северной Атлантике.

Основные характеристики проекта 170701: максимальная (габаритная) длина — 81,6 м; ширина — 16 м; скорость — 15 узлов; водоизмещение — 5500 тонн; мощность главного двигателя — 6,2 МВт; общая производительность — 150 тонн рыбы в сутки; производительность по замораживанию — 100 тонн рыбы в сутки.
Источник: https://www.mvestnik.ru/fishmans/udachnoj-rybalki-vladimir-vitalevich/

Северная верфь, Санкт-Петербург, 170701, траулер
  • Нет аватара senima56
    04.09.2015:11:07

    Здоровый пароход! Вот бы их в серию и как в прежние времена (в Николаеве) по 15-20 в год спускать на воду? А что, не реально? Реально, если Государство закажет эти(или любые другие суда) крупной серией и по готовности будет сдавать рыбакам в лизинг!    Почему нет?    

    #1207946
    • Katamaran Katamaran
      04.09.2015:27:15

      Реально, если Государство
          если речь про Николаевское государство. То вся суть его судостроения — сделать из 40-летнего траулера новейшее судно разведки, попутно его сжечь, восстановить х.з. как, и теперь гордо вывести на испытания, ну и…начать строить катера типа «Гюрзы», заложив первый из них в корпусе…буксира.

      #1207951
  • shigorin shigorin
    04.09.2015:39:07

    в полный рост

    Экой «сандалик»    

    #1207954
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