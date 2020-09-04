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Судостроение и судоходство

На СЗ «Красное Сормово» спущено на воду сухогрузное судно «Пола Миропия»

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4 сентября 2020 года на заводе «Красное Сормово» (Нижегородская область) состоялся спуск на воду сухогруза проекта RSD59 «Пола Миропия». Судно, построенное для компании ГТЛК, стало крайним в серии из 11 сухогрузов.

Технические характеристики проекта RSD59

Самоходное сухогрузное однопалубное судно с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного «река/море» плавания «Волго-Дон макс» класса.

Судно предназначено для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории «В».

Районы плавания: морские районы, соответствующие ограниченному району плавания R2 с высотой волны 3% обеспеченности 7,0 м, с удалением от места убежища не более 100 миль и с допустимым расстоянием между местами убежища не более 200 миль, внутренние водные пути России с учетом ограничений, включая ВБВП и ВДСК.

Основные характеристики:

длина — 140,88 м, ширина — 16,98 м, высота борта — 6 м, дедвейт река/море — 5128/7535 т, объем грузовых трюмов — 11292 м, количество трюмов — 2, осадка река/море — 3,6/4,53 м, автономность, сутки — 20/12.

Класс судна: КМ Ice2 R2 АUT1-ICS CONT (deck, cargo holds Nos.1.2) DG(bulk, pack).

Проект RSD59 разработан «Морским Инженерным Бюро — Дизайн СПб».

Рабочая конструкторская документация судна выполнена Волго-Каспийским ПКБ.
Источник: http://krsormovo.nnov.ru/press-czen...dvadczatoe-sudno-proekta-rsd59.html

Красное Сормово, RSD59 , Нижегородская область, сухогрузное судно
  • alex4spb alex4spb
    04.09.2014:56:13

    новости +    

    зы: а чо «крайним» то?

    завершающим серию, например.

    #1207944
    • Gary Zucker Gary Zucker
      04.09.2016:35:06

      Сразу хочется вставить цитату: «…крайними бывают плоть, Север, мера, срок и необходимость! Все остальные слова маркируются у нас словом последний, то есть позднейший или самый новый, по отношению к текущему моменту!»

      #1207976
  • Иван Чубов Иван Чубов
    04.09.2016:19:17

    Как пирожки    

    #1207970
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