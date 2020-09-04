ССК «Звезда» начала резку металла для головного танкера-продуктовоза на газомоторном топливе

Судостроительный комплекс «Звезда» приступил к резке металла для первого танкера-продуктовоза типа MR, работающего на газомоторном топливе. Резка первых деталей корпуса судна началась в блоке корпусных производств на новом высокотехнологичном газо-плазменном станке, установленном в рамках расширения действующих мощностей основного цеха верфи.

Это — головное судно в серии из трех танкеров, которые предназначены для транспортировки нефтепродуктов и газового конденсата и будут эксплуатироваться в рамках долгосрочных тайм-чартерных договоров Группы компаний «Совкомфлот» с ПАО «НОВАТЭК».

Дедвейт каждого танкера составит около 50 тыс. тонн. длина — более 180 метров, ширина — более 32 метров, осадка — 13 метров. Суда ледового класса 1B могут безопасно осуществлять круглогодичную навигацию, в том числе в ледовых условиях Балтийского моря.

Силовые установки танкеров-продуктовозов будут работать на экологически чистом газомоторном топливе. Такое топливо позволяет существенно снизить объем выбросов в атмосферу. Технические характеристики судов разработаны с учетом новых требований Международной морской организации (IMO).

Судостроительный комплекс «Звезда» создается Консорциумом во главе с НК «Роснефть» по поручению Президента России.

На сегодняшний день портфель заказов судоверфи насчитывает свыше 40 судов, с учетом опционов — 59 судов. Пилотную загрузку комплексу обеспечивает компания «Роснефть», разместившая на судоверфи заказ на 28 судов. В продуктовую линейку «Звезды» войдут суда водоизмещением до 350 тыс. тонн, элементы морских платформ, суда ледового класса, коммерческие суда для транспортировки грузов, специальные суда и другие виды морской техники любой сложности, характеристик и назначений, в том числе техника, которая ранее в России не выпускалась в связи с отсутствием необходимых спусковых и гидротехнических сооружений.

Справка:

На ССК «Звезда» в эксплуатацию уже введены: блок корпусных производств, окрасочные камеры, открытый тяжелый достроечный стапель с парком уникальных кранов и продвинутой судо-транспортной системой, транспортно-передаточный док.

Построенные цеха дали возможность не дожидаясь окончания работ по строительству второй очереди, приступить к постройке ряда судов.

Ввод в эксплуатацию второй очереди расширит возможности верфи и позволит ССК «Звезда» строить суда и морскую технику без каких-либо ограничений. В состав второй очереди входят: сухой док и дополнительные производственные цеха полного цикла для строительства крупнотоннажных судов и морской техники.

«Звезда» составит конкуренцию зарубежным верфям и обеспечит Россию гражданским флотом для освоения шельфовых месторождений и бесперебойной работы Северного морского пути — кратчайшего между Европой и Азией.