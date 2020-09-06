Модернизация здравоохранения в регионах. Обзор

© progorod59.ru

В обзор включены новости, ранее не опубликованные на сайте.

В Перми открылось специализированное учреждение по уходу за пожилыми людьми

В столице Прикамья к приёму постояльцев полностью готов геронтологический центр.

Четырёхэтажный Центр медицинской и социальной помощи расчитан на 150 лиц пожилого возраста. Специализированное учреждение расположено по улице Лобвинской, 42 в Орджоникидзевском районе Перми.

Площадь здания составляет 6,5 тыс. м2.

© permkrai.ru

В геронтологическом центре предусмотрены парикмахерские, кофейни, в каждой палате установлены телевизоры для просмотра фильмов и любимых телепередач.

Планировка внутреннего пространства здания включает в себя помещения для отдыха и питания, комфортный жилой блок, предполагающий размещение в двухместных комнатах с удобствами. В многофункциональных зонах постояльцы смогут проводить досуг: играть в настольные игры, заниматься прикладным творчеством (шить, вышивать, вязать, рисовать).

Особое внимание уделено безопасности. На каждом этаже предусмотрены пожаробезопасные отсеки для эвакуации, современная система оповещения о пожаре. Вся мебель в корпусе — со скругленными краями, чтобы никто не смог травмироваться. Для удобства пожилых жильцов в здании работает система оповещения. Датчики вызова со звуковым и световым сигналом расположены в коридорах, над кроватями и в санузлах. Оповещения приходят на пейджер медсестре, благодаря чему она может точно определить, кто нуждается в помощи. Персонал геронтологического центра состоит из более 70 сотрудников.

Здание оснащено двумя лифтами, коридоры и лестничные площадки имеют контрастную отделку для слабовидящих, в санитарных узлах и на путях передвижения предусмотрены поручни, отсутствуют пороги и другие препятствия.

Внешнее благоустройство центра организовано с учетом потребностей пожилых людей — есть места для колясок под теневыми навесами, созданы безбарьерные маршруты и площадка для занятий физкультурой на открытом воздухе.

© permkrai.ru

Строительство объекта завершилось в начале года. Заселение постояльцев началось весной и активно продолжится после полного снятия ограничительных мер по коронавирусу.

На строительство и приобретение оборудования направлено порядка 320 млн руб.

В детской больнице Пермского края капитально отремонтировали отделение помощи малышам до года

В главном корпусе Краевой детской больницы состоялось официальное открытие отделения педиатрии № 2 после капитального ремонта.

По словам главного врача КДКБ Дмитрия Антонова отделение педиатрии соматического корпуса сегодня — это настоящий многофункциональный центр, где маленькие пациенты до года получают высококвалифицированную помощь и постоянное наблюдение специалистов по разным профилям.

© permneft-portal.ru

«Качество ремонта помещений отвечает самым высоким требованиям, учитывает современные нормы, климатические особенности, потребности малышей и запросы родительского сообщества. Новые интерьеры отличаются комфортом, эргономичностью и безопасностью, что крайне важно как для наших маленьких пациентов и их родителей, так и для медицинского персонала клиники», — подчеркнул он.

© s11.stc.all.kpcdn.net

Сегодня в отделении используются все методы лечения: от простых, например, выхаживания, до автоматизированного перинатального диализа, что позволяет малышам быстрее справиться с болезнью.

© s15.stc.all.kpcdn.net

Средства в размере 13 млн рублей на капитальный ремонт отделения были направлены компанией «ЛУКОЙЛ-Пермнефтеоргсинтез» в рамках экономического и социального сотрудничества с Пермским краем.

© permneft-portal.ru

В Батайске Ростовской области после ремонта открыли две поликлиники

В Батайске после капитального ремонта открылись две детских поликлиники — отделения № 1 и № 4 центральной городской больницы города, сообщает управление информационной политики правительства Ростовской области.

Медпомощь в них смогут получать 18,5 тыс. жителей города.

— Общая стоимость работ по капитальному ремонту двух поликлинических отделений составила 24,4 млн рублей, — говорится в сообщении.

© battime.ru

Поликлиника № 4, где обслуживаются 7 тыс. маленьких жителей Батайска, была построена в 1969 году, и с 1976 года ни разу не ремонтировалось. Всё это время там не было ни водопровода, ни канализации. Когда строители приступили к ремонту, с крыши вывезли огромное количество голубиных гнезд — настолько была замусорена кровля. Внутри проваливались полы, по стенам во время дождя текла вода.

Теперь в здании есть и водопровод и канализация. Поликлиника оснащена необходимым оборудованием, в том числе — УЗИ-техникой, аппаратом для ЭКГ, дефибриллятором.

© battime.ru

Теперь здесь открытая регистратура, появились кабинет неотложной помощи, раздельные входы со здоровыми и больными детьми, колясочная, картохранилище. Компьютеризировано каждое рабочее место.

А ещё в поликлинике № 4 появилась комната матери и ребенка. Там можно покормить и перепеленать младенца, детей старшего возраста занять чем-нибудь интересным, чтобы не скучали в очереди. Например, посмотреть мультики или порисовать.

Качественно проведён капитальный ремонт и в детской поликлинике № 1 по ул. Рабочей. Здесь получают помощь 11,5 тысячи маленьких жителей города.

В поликлинике ведут прием врачи-педиатры, кардиолог, невролог, детский хирург, травматолог, окулист, лор-врач, эндокринолог, специалисты ЛФК, лаборанты, УЗИ-врачи.

Поликлиника полностью оснащена оборудованием, поставленным Министерством здравоохранения Ростовской области. Здесь тоже теперь есть УЗИ, ЛОР-комбайн, аппарат ЭКГ, дефибриллятор, анализатор гематологический, офтальмологическое оборудование.

© battime.ru

Навес на входе не даст промокнуть, когда идет дождь и защитит от яркого солнца. Появилось место для колясок, и отдельные входы для здоровых и больных деток, детская комната-игровая и многое другое.

© battime.ru

Видно, что для детей постарались на славу и рабочие, и руководство ЦГБ. Проведение ремонтных работ практически совпало с пандемией, поэтому было непросто найти необходимы материалы, в частности, плитку. На складах была только яркая. И главврач вместе с исполнителями работ приняла решение, что стены во всех трех поликлиниках будут такими, чтобы создавать у детишек радостное настроение.

В поликлиниках уже начался приём маленьких пациентов.

В ближайшее время в Батайске планируется открытие после ремонта ещё одной поликлиники.

Капитальный ремонт сразу нескольких отделений завершен в краевой клинической инфекционной больнице Приморья

© primorsky.ru

На ремонт и новое оборудование больница получила из краевого бюджета 12 миллионов рублей. На эти средства проведён капитальный ремонт — впервые с 1972 года, такого уровня обновления не помнят даже старожилы больницы.

«Отремонтированы стены и потолки, выполнены необходимые планировочные решения кабинетов и палат. Закуплена новая мебель, переделаны и оснащены буфет, туалеты, процедурные кабинеты. Обновлены посты медсестер, ординаторские и процедурные», — сказала главный врач медучреждения Оксана Лакомкина.

Сейчас все палаты оснащены бактерицидными рециркуляторами — специальными обеззараживателями воздуха, они безопасны и включаются в присутствии человека. Кроме того, по поручению Губернатора для стационара приобретен современный ультразвуковой сканер с функцией эластометрии печени. Новое оборудование позволяет значительно расширить диагностические возможности клиники.

В столичной больнице имени Спасокукоцкого после ремонта открыли клинику урологии

Клинику урологии и новое приемное отделение городской клинической больницы имени С.И. Спасокукоцкого открыли после капитального ремонта в Москве.

Благодаря модернизации клиника урологии сможет увеличить прием пациентов с 7 до 10 тыс. человек в год.

© cdn.tvc.ru

В мае-августе 2020 года выполнили капремонт стационарного корпуса № 2, в котором находятся университетская клиника урологии МГМСУ им. Евдокимова и онкоурологическое отделение на 35 коек. Отремонтированный корпус принял первых пациентов.

© sao.mos.ru

Закуплено 313 единиц медоборудования, включая мобильный аппарат УЗИ, аппараты ЭКГ, дефибрилляторы и бактерицидные облучатели.

© riamo.ru

Ежегодно хирурги медучреждения проводят порядка 300 робот-ассистированных операций, которые являются «золотым стандартом» современной урологии. Также в клинике есть единственная в стране роботизированная установка Focal One — аппарат позволяет видеть изображение предстательной железы в режиме реального времени во время подачи ультразвука, что крайне важно для более безопасного и точного проведения операций.

© akademicheskiymedia.ru

Для клиники урологии закуплен второй хирургический робот da Vinci — модель da Vinci Xi HD с более широкими возможностями для проведения наиболее сложных операций.

© cdn.tvc.ru

Клиника урологии ГКБ им. Спасокукоцкого — ведущий городской центр, специалисты которого оказывают весь спектр профильной медпомощи мужчинам и женщинам от проведения диагностики и консультаций, малоинвазивных операций до высокотехнологичного лечения заболеваний мочеполовой системы.

В Гулькевичском районе Краснодарского края капитально отремонтировали Отрадо-Кубанскую больницу

В ходе ремонта обновили фасад, крышу, внутреннюю отделку больницы и заменили все инженерные коммуникации.

— 3 млн рублей было направлено на закупку оборудования и мебели. Больница получила новый аппарат УЗИ, автоклав, два аппарата для физиотерапевтического кабинета, гинекологическое кресло, — сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Как отметили в минздраве, ремонт Отрадо-Кубанской больницы позволил разгрузить Гулькевичскую ЦРБ. В учреждении будут получать медицинские услуги жители Отрадо-Кубанского сельского поселения — это около 8 тыс. человек.

© kub-inform.ru

На модернизацию медучреждения затрачено 27 млн рублей по госпрограмме «Развитие здравоохранения».

В инфекционной больнице № 23 Нижнего Новгорода завершен капитальный ремонт лечебного корпуса № 1

Отремонтирован фасад лечебного корпуса № 1 с утеплением стен, выполнен ремонт фасада и входной группы приёмного покоя с адаптацией под потребности пожилых людей и инвалидов. Установлены пандусы.

© government-nnov.ru

Ремонт больницы не проводился с 1956 года, стены здания были выполнены из шлакоблоков без утеплителя, что приводило к большим теплопотерям в холодное время года и развитию грибкового поражения стен в палатах отделений.

© i8.domostroyrf.ru

Также в 2019 году в больницу поступило новое высокотехнологичное медицинское оборудование: УЗИ аппарат экспертного класса и автоматический анализатор газа крови.

© zdrav-nnov.ru

Обновлённая детская поликлиника открылась в Новосибирской области

В поликлинике, оформленной в едином стиле, проведены масштабные отделочные работы, оформлена входная группа, создана открытая регистратура, организована современная навигация.

© nso.ru

Как сообщила главный врач ГБУЗ НСО «ГКП № 7» Ольга Батищева, после ремонта удалось увеличить пространство внутри поликлиники, расширить коридоры. Полностью переделана система вентиляции, кондиционирования и канализации.

© nso.ru

Кроме того, колл-центр выведен в отдельное здание, в результате чего значительно уменьшились очереди в регистратуру. Также сократились очереди к участковым врачам-педиатрам, разведены потоки больных и здоровых детей. Закуплено новое современное оборудование — аппарат УЗИ-диагностики, ЛОР-комбайн, 12-канальный аппарат ЭКГ и др.

© nso.ru

Педиатрическое отделение № 1 ГБУЗ НСО «Городская клиническая поликлиника № 7» расположено в г. Новосибирске по адресу ул. Выборная, 110. Поликлиника стала одной из первых в стране вступившей в федеральный пилотный проект «Бережливая поликлиника».

В детской областной больнице Кировской области отремонтировали поликлинику и открыли тёплый наземный переход

Строительство наземного перехода между консультативно-диагностическим центром и корпусом стационара стало первым этапом преобразования учреждения и позволило обеспечить доступность диагностических обследований маленьких пациентов, находящихся в стационаре, в первую очередь, в магнитно-резонансной томографии.

© kirovreg.ru

© vgorodekirove.ru

В здании консультативно-диагностического центра детской областной больницы проведены масштабные ремонтные работы. Здесь обновили входную группу и фасад здания, усовершенствовали работу поликлиники: регистратуру перенесли на первый этаж, обустроили удобный гардероб и игровую зону, разделили потоки пациентов, организовали отдельный вход в магнитно-резонансное отделение.

© kirovreg.ru

В здании поликлиники также открыта государственная аптека с отдельным входом.

Реконструкция Кировской областной детской клинической больницы на этом не завершается. Запланировано строительство надстройки 3-х этажей над двухэтажным пристроем корпуса № 1 общей площадью более 2000 м2 и перехода между 1-м и 5-м корпусами стационара. Как сообщил председатель правительства региона Александр Чурин, необходимые проектно-сметные работы уже проведены, и в областном бюджете выделено более 130 млн рублей на достройку корпуса детской областной больницы.

© gorodkirov.ru

© kirovreg.ru

Строительство второго наземного перехода позволит обеспечить доступность диагностических обследований для пациентов стационаров.

Обзор подготовлен совместно с Human RS.

https://permkra...kumenty-v-vuz-/

https://progoro...9.ru/news/37610

https://rostof.ru/articles/v-batayske-posle-remonta-otkryli-dve-polikliniki

https://battime...nyj-remont.html

https://www.primorsky.ru/news/169281/

https://tass.ru/moskva/9351385

https://admkrai.krasnodar.ru/content/1131/show/549012/

https://governm...v.ru/?id=246593

http://www.nso.ru/news/39029

https://www.kir...il.php?ID=96296