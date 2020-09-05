На Ярославском НПЗ запущена новая установка утилизации сероводорода и производства серной кислоты

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Ярославский нефтеперерабатывающий завод («Славнефть-ЯНОС») ввёл в эксплуатацию установку мокрого катализа, которая предназначена для утилизации сероводорода и производства серной кислоты. Новая установка позволит увеличить производственные мощности предприятия без ущерба для окружающей среды. Аналогичный процесс успешно применяется на ЯНОСе с 2005 года.

Мощность установки МК-2 рассчитана на производство порядка 46 тысяч тонн в год 98% — ой серной кислоты, используемой в процессе сернокислотного алкилирования (получения алкилата — высокооктанового компонента бензинов) или 48 тыс тонн в год 93%-ой товарной серной кислоты. На реализацию проекта по созданию новой установки было выделено более 2 млрд руб.

© yarregion.ru

© yarregion.ru

© yarregion.ru

Проект строительства новой установки реализован в рамках Долгосрочной программы развития ПАО «Славнефть-ЯНОС» до 2035 года, а также Соглашения о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между ПАО «Славнефть-ЯНОС», Росприроднадзором и правительством Ярославской области.

«В 2017 году, в Год экологии в России, мы подписали Соглашение о взаимодействии в сфере охраны окружающей среды между нашим предприятием, Правительством Ярославской области и Росприроднадзором сроком на три года, — отметил генеральный директор ПАО „Славнефть-ЯНОС“ Николай Карпов. — Сегодня мы констатируем, что большинство мероприятий, предусмотренных Соглашением, выполнены, и в их числе одно из самых значимых — строительство новой установки по утилизации сероводорода методом мокрого катализа».

© yarregion.ru

© yarregion.ru